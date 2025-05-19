《機智住院醫》完美收官！收視創新高　高允貞鬆口「第2季參演意願」

記者劉宛欣／綜合報導

《機智醫生生活》衍生劇《機智住院醫生生活》由高允貞、申始雅、姜有皙、韓藝智、鄭準元主演，描繪住院醫師們的耀眼成長故事，該劇於18日播出感動結局，收視率最高達到10%，刷新了自身最高紀錄，並且在包含無線台的所有同時段節目中位列第一，尤其在事先不被看好，第一集以收視率3.6%開始的情況下，可謂是倒吃甘蔗，寫下漂亮的成績。

▲《機智住院醫生生活》完美收官，收視率創自身新高。（圖／翻攝自Netflix）

作為《機智的醫生生活》的衍生劇，《機智住院醫生生活》也與律帝醫院世界觀有不少連結，客串的前作角色們也吸引了目光，飾演秋敏荷、龍碩民、許善彬、金雋婠、涂材學、安政源、張弘道、安治弘、李翊純、張冬天、李翊晙、蔡頌和、楊碩亨等的演員們皆義氣力挺，透過巧妙的劇情安排，與鐘路律帝醫院的住院醫師們碰撞出有趣的互動，看點滿滿。

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▲《機智住院醫生生活》打破開播前不看好的聲浪，受到許多觀眾喜愛。（圖／翻攝自Netflix）

由於《機智住院醫生生活》擄獲大批觀眾的心，不少人紛紛敲碗希望能像《機智醫生生活》一樣推出第二季。高允貞19日接受韓媒訪問，被問到如果製作第二季，是否會出演時，她坦言：「一半想，一半又覺得擔心。」指出前作《機智的醫生生活》中的5人幫，因為相同的世界觀而短暫客串出演《機智住院醫生生活》，讓觀眾知道故事中5人幫的現況，「哪怕只出現一次，觀眾們都感到非常親切」。

▲高允貞似乎傾向不擔任第二季主演。（圖／翻攝自Netflix）

高允貞坦率地表示「如果《機智住院醫生生活》第二季真的推出，我覺得讓吳怡瑛（高允貞飾演）以客串的形式出現，展示她過得很好，或許會很有趣。」此外，她還進一步說道：「如果第二季推出，而怡瑛依然是主角，那是不是代表還沒變得機智？那樣好像不太好。到那個時候，我們應該已經變得機智聰明了，並且會有其他新的第一年住院醫生登場，這樣可能會更有趣。如果是這樣的話，我願意多次以客串形式參加。」