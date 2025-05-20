霸凌害死同事！「加害者正常上主播台露臉」被罵爆　MBC發聲了

記者劉宛欣／綜合報導

南韓電視台MBC在氣象主播吳尤安娜（오요안나）遭霸凌導致輕生辭世的8個月後，終於承認公司內部存在職場霸凌問題，並正式向家屬致歉。然而，此前受害者的遺書中已經點名了加害者，部分涉事者仍繼續出現在節目中，引起爭議。

▲吳尤安娜案被政府認定有職場霸凌行為。（圖／翻攝自吳尤安娜IG）

根據韓媒報導，MBC相關人士表示：「我們完全理解家屬的立場，但不能強行要求某位氣象主播因為被認定為加害者就退出節目。」並補充道「即使是讓對方主動離開，對公司來說也是非常敏感的問題，我們還需要更審慎討論」他同時透露，目前尚未收到勞動部正式的監督公文，之前之所以先發聲明，是因為報告出爐的消息被媒體搶先曝光，之後收到正式公文，會再處理後續措施。

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MBC在19日透過《News Desk》節目公開了勞動部監督結果，對於公司內部發生了對吳尤安娜的職場霸凌行為，認錯並向家屬致歉，並且承諾之後會設立相關單位、導入第三方申訴系統，讓自由工作者以及員工都能有管道申訴。」

▲金佳瑩被點名是被害者。（圖／翻攝自韓網）

然而，在MBC發表道歉聲明後，爭議火速再起，原因是被指為加害者的氣象主播依然出現在鏡頭前，19日播出的《News Desk》中，由與吳尤安娜同期的金彩林負責天氣預報，但到了20日早晨，卻輪到被點名為加害者的金佳瑩登場，讓許多觀眾難以接受，讓觀眾怒斥「讓加害者繼續上節目，不就是二次傷害？」