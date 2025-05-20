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白白爆4年婚姻地獄！　「行房被棉被遮臉」產後遭嗆沒價值

記者張筱涵／綜合報導

藝人白馨儒（白白）近日在節目《新聞挖挖哇》中，罕見談及與前夫的婚姻歷程，揭露過往四年婚姻生活中所經歷的情緒冷暴力、溝通失衡與身心創傷，並坦言：「我那時候真的不知道哪裡出了問題。」

▲▼白馨儒　白白。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

▲白白認為性關係中被棉被蓋臉是人生最大的羞辱。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

白白透露，與前夫的相識始於一段低潮期，當時她受到外界輿論壓力困擾，對方透過IG私訊關心，每天聊天培養感情，兩人順勢開始交往。她回憶，前夫初期表現得極為貼心，不僅在約會時主動幫忙開車門，還記得她喜歡的泡麵口味，每次都特地買來送她，「那時候真的覺得他是正人君子，我就掉進去了。」

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然而交往期間白白已察覺異狀，對方經常無故吵架後不讀不回，呈現冷暴力狀態。儘管當時不明白這樣的行為已屬精神控制，但她選擇忍讓，甚至在愛犬罹癌僅剩半年壽命時，對方以「狗狗不能沒有爸爸」為由陪她拍照，並演變成婚紗攝影，「那句話真的打進我心裡，我就開始幻想婚姻會改變一切，結果後來才發現……那天他拍照一直上廁所，整個過程都不順，我現在回想，其實老天早就有暗示我。」

婚後，對方的情緒問題與冷暴力依舊未改善，四年間更在她父親開刀、母親住院、自己辦展覽等關鍵時刻先後提出四次離婚。「我問他為什麼，他都不回答，只說他會寫好協議書讓我簽，但從來沒看到那份協議書。」白白坦言，因為從小在保守家庭長大不敢離婚怕讓爸媽丟臉，「我不敢跟爸媽說，因為他（指前夫）也灌輸我觀念，說吵架是兩人的事，不要跟別人講。」

最令她心碎的是，產後仍遭羞辱與踐踏尊嚴。她分享，去年11月，小孩剛出生不久，自己在餵副食品時請丈夫幫忙清理，對方竟突然情緒失控，怒罵：「懷孕了不起喔」、「不要以為妳生小孩很了不起」，更語出驚人表示：「要不是現在小孩還小，妳就已經沒有利用價值了。」白白痛斥這番言論對一個新手媽媽而言是「非常大的傷害」。

▲▼白馨儒　白白。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

▲白白遭前夫羞辱。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

談及兩人婚內關係，她也坦白表示從結婚起性生活幾乎沒有，且過程中被嚴重忽視與羞辱。「結婚當天我就說可以試著懷孕，他說等他爸想要孫子時再說，真的有發生關係是隔年才因為爸爸的要求。」她更透露，過程中對方總用棉被蓋住她的臉，連燈都不開，有次她掀開棉被竟發現對方正在看手機，讓她痛心表示：「我覺得這是我這輩子最大的羞辱，因為性應該是甜蜜的，而不是為了生小孩去做。」

▲▼白馨儒　白白。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

▲白白有次掀開棉被發現前夫在看手機。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

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