獨家／郭靜爆13歲狗兒子會唱歌！　上通告「卻中斷錄影」原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

郭靜是出了名的愛貓人士，除了2隻愛貓，還有從出道沒多久就一路陪伴的13歲紅貴賓愛犬「嘟嘟」，嘟嘟雖然體力不若從前，毛色也隨著時間流逝變淡，但在郭靜和郭媽媽眼中，嘟嘟不僅是家裡的最可愛的小寶貝，也早已視為是郭家的一份子。

▲ 郭靜愛犬嘟嘟從她出道沒多久，一路陪著她至今。（圖／記者黃克翔攝）

嘟嘟在六個月大時來到郭家，個性黏人的牠，會和她一起睡覺，平常也很喜歡把身體一部分貼著她，十分愛撒嬌。郭靜驕傲表示，以前嘟嘟還會唱她的歌〈遇見新的我〉，至於為何取名「嘟嘟」？郭靜笑說，因為自己很喜歡韓流天王Rain，本來要幫愛犬取名「阿Rain」，結果不小心喊成「嘟嘟」，越喊越順口，就此定名。

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▲郭靜仔細聆聽院長解說嘟嘟的身體狀況。（圖／慈愛動物醫院提供）

嘟嘟雖曾陪郭靜一起上過通告，但卻相當排斥與其他狗狗共處一室，上通告前除了要再三確認沒有其他動物也在場，有時帶牠出門還要遮住牠的眼睛讓牠安心，郭靜坦言這點最讓她煩心，還有一次試圖要帶嘟嘟上電視節目通告，結果開錄前嘟嘟就開始狂吠，開錄後更是吠到錄不下去，只好中斷錄影，帶去給寵物訓練師也無功而返，因此至今從未與郭靜的愛貓們有過互動。

後來郭靜搬出去住，嘟嘟代替她留在家裡陪伴郭爸郭媽，由於郭靜未婚未生，嘟嘟就像是她的孩子一樣，是家中的調和劑，全家人都十分疼愛牠，嘟嘟特別愛吃雞肉、雞肝，吃飯時更為嘟嘟安排「貴賓席」，出門前也一定要跟牠交代一番。

▲郭靜愛犬嘟嘟相當黏人、撒嬌。（圖／記者黃克翔攝）

不過嘟嘟年紀增長，除了背上有些小的良性腫瘤，牠一年多前不慎滑倒骨折，導致後腿有輕微的萎縮狀況，現在全家人都非常小心注意，不僅做防護措施，也避免讓牠跳上跳下。這次嘟嘟來到慈愛動物醫院曼哈頓分院做全面性檢查，更發現牠除了骨骼、皮膚問題，肝膽某項指數也超標10倍，讓郭靜嚇了一跳，更是心疼不已，準備好要和媽媽及愛犬一起面對未來的治療之路。