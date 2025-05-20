記者蔡宜芳／綜合報導

部落客陳佩佩在2011年因為一支邊哭邊化妝的影片爆紅，被暱稱為「分手妹」，後來她斜槓當演員，也不時會在社群分享心得。陳佩佩20日透露，自己在將近一個月前，被合作夥伴不友善地對待，直到現在才發現很不舒服。

▲陳佩佩身兼演員身分。（圖／翻攝自Instagram／arialchenpeipei）

陳佩佩表示，對於導演或製作人要求演員除掉刺青，她能理解，因為「演員本身是白紙」，需要符合角色需求。然而，她不解的是，自己花錢聘請的工作夥伴，對她的第一句話竟是伴隨著不善的態度，要求她遮住刺青，「邊『呲』邊要我去遮刺青…是？大家都出社會那麼久了，還不能接受人的多樣性？連野生叢林的物種都這麼多樣化了，到底？」

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▲陳佩佩分享刺青照。（圖／翻攝自Instagram／arialchenpeipei）

陳佩佩提到，她的諮商師曾指出她的情緒後作用力較慢，而這次的刺青事件讓她深刻體會到這一點。她透露，事情發生後近一個月，她才意識到自己對這件事感到不舒服，「我是陳佩佩，我自己都不知道我還有什麼潛能還能開發了，為什麼要讓別人幫你設定好人生藍圖？」認為自己的人生就該由自己決定和負責。