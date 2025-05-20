惹怒川普被刪預算！《芝麻街》陷停播危機　Netflix緊急出手救援

記者劉宛欣／綜合報導

美國長壽兒童節目《芝麻街》是陪伴許多人長大的童年回憶，近日卻因美國公共廣播電視公司（PBS）資金削減面臨停播危機，所幸Netflix出手注資並取得播放權，讓節目得以繼續製作並播出。此前，《芝麻街》自1969年首播以來，一直在PBS播出，自2016年起改由華納兄弟旗下的HBO及HBO Max播放。不過，2024年底華納兄弟宣布不續約，現有集數僅能於HBO Max播放至2027年。

▲《芝麻街》險停播，所幸Netflix出手相救。（圖／翻攝自X）

美國總統川普5月初指控PBS及NPR偏頗報道，發布行政命令不再給予聯邦公共廣播預算，導致公共廣播公司（CPB）削減教育部對兒童節目的撥款。《芝麻街》因此雪上加霜，為解決危機，Netflix於5月19日宣布與《芝麻街》達成合作協議，第56季將於2025年後在Netflix首播，並同日免費同步在PBS播出。

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▲川普刪減聯邦公共廣播的預算。（圖／路透）

根據Netflix聲明，新一季《芝麻街》每集時長將縮短至11分鐘，內容將聚焦於單一故事主題，融入更多角色中心的幽默與感人情節。同時，經典環節如「Elmo環遊世界」及「餅乾怪獸的美食車」也將回歸，延續節目傳統魅力。