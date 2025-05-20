記者張筱涵／綜合報導

美國TikTok網紅艾蜜莉（Emily Kaiser）擁有逾310萬粉絲，近日傳出噩耗，她年僅3歲的兒子不幸溺水身亡，震驚粉絲圈與社群媒體圈。

▲艾蜜莉痛失3歲兒。（圖／翻攝自Instagram／Emily Kaiser）



這起悲劇發生於美國亞利桑那州，3歲男童於自家後院泳池中被發現時已呈昏迷狀態，經緊急送醫搶救仍回天乏術，最終在19日於鳳凰城兒童醫院宣告不治。根據當地警方說法，事件發生於13日，事發當下3歲男童即接受心肺復甦術並被送往醫院，雖一度進入加護病房觀察治療，仍回天乏術。警方目前正在調查事故過程，並表示為尊重家屬隱私，暫不公開進一步細節。

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艾蜜莉近年來憑藉與丈夫、大兒子，以及今年3月剛出生的小兒子的家庭日常影片，在TikTok與Instagram上累積龐大粉絲基礎，是美國知名的「家庭創作者」之一。然而自大兒子出事後，艾蜜莉中斷更新，近日消息曝光後，湧入大量哀悼與打氣留言，「妳是一位偉大的媽媽」、「希望寶寶在天堂安息」、「真的好痛心，人生太不公平了」。

事實上，艾蜜莉和老公於2021年迎來大兒子，並在2023年宣布懷上第二胎，今年3月開心宣布小兒子出生，曾在貼文中寫下：「我感覺自己的心都快因為對你的愛而爆炸了。」不料短短2個月後便面臨喪子之痛，令人萬分心痛。