《F1電影》國際級夢幻連動！　布萊德彼特合作BLACKPINK Rosé

記者黃庠棻／台北報導

在台狂破7億台幣票房的動作片《捍衛戰士：獨行俠》，原班製作團隊再度挑戰極限，攜手世界頂尖的一級方程式大賽推出新片《F1電影》，找來「不老男神」布萊德彼特回歸賽道燒胎狂飆，電影更集結樂壇黃金陣容，包含紅髮艾德、BLACKPINK成員Rosé獻聲，讓觀眾能在電影院裡享受時速300公里奔馳、引擎怒吼音浪狂炸的視覺、聽覺震撼，打造出地表最狂觀影體驗。

▲《F1電影》由布萊德彼特主演。（圖／華納兄弟電影提供）

該片今（20）日發布主預告與海報，飾演資深車手的小布睽違30年重返F1賽道，竟遭天才新秀車手狠嗆「太老了」，讓比賽還沒開始就充滿火花。預告出現車手在高速狂飆時的超廣視野，讓觀眾彷彿置身車內，呈現出賽車獨有的熱血與緊張感，最後更曝光車子失速衝出賽道、甚至起火爆炸的驚人場面。

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▲《F1電影》由布萊德彼特主演。（圖／華納兄弟電影提供）



布萊德彼特在《F1電影》中飾演實力獲封「最強遺珠」的賽車手桑尼海耶斯，30年前曾是前途無量的一級方程式賽車新秀車手，職業生涯卻因一場意外而墜入谷底，直到他的昔日隊友、現在是面臨解散危機的車隊老闆魯本塞凡提斯（哈維爾巴登飾）上門，給他最後一次機會重返賽道，並拯救自己岌岌可危的球隊。

▲《F1電影》由布萊德彼特主演。（圖／華納兄弟電影提供）

在這全球僅有20位頂尖車手能同台較勁的F1賽場上，講求團隊合作也追求個人成績，小布的最大勁敵竟是同隊的天才新秀車手喬許皮爾斯（達姆森伊卓瑞斯飾），還遭當面開嗆「車隊竟然給老車手第二次機會」，小布也不示弱，露出霸道腹肌、大秀健壯身材，更在賽道上以實力證明自己重返賽道的決心。

▲《F1電影》由布萊德彼特主演。（圖／華納兄弟電影提供）



《F1電影》由曾拿下七座F1世界冠軍獎盃的車手路易斯漢米爾頓擔任製片，並於一級方程式大獎賽期間實地拍攝，曾為《捍衛戰士：獨行俠》打造驚險空戰的攝影指導克勞迪奧米蘭達，這次為《F1電影》破天荒將多台IMAX攝影機裝在賽車上，以影壇前所未有的頂尖技術，讓觀眾以第一人稱視角感受車手在時速300公里狂飆下的瘋狂視野。

▲《F1電影》由布萊德彼特主演。（圖／華納兄弟電影提供）

日前也公布電影原聲帶曲目，集結樂壇最豪華陣容，合作歌手名單包含曾來台辦演唱會的歌手紅髮艾德、BLACKPINK成員Rosé與葛萊美獎得主蜜桃貓朵佳，為《F1電影》打造最頂級的視覺、聽覺享受。《F1電影》將於6月25日(週三) 2D · IMAX · 4DX · MX4D · Atmos · Dolby Cinema · ScreenX 同步上映。

▲《F1電影》由布萊德彼特主演。（圖／華納兄弟電影提供）