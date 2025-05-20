八點檔男星騎檔車出嚴重車禍「腳掌全變形」　送醫清創完被截肢！

記者黃庠棻／台北報導

男星吳政澔以《愛的榮耀》打開知名度，私底下的他是個兩寶爸，常常會在社群網站上分享帶娃日常。近日，他正忙於拍攝民視八點檔《好運來》，今（20）日與傅子純、蘇晏霈、王瞳、林筳諭-勇兔、曾子益一同現身西門町出席媒體餐敘並接受訪問。

▲傅子純、林筳諭（勇兔）、蘇晏霈、吳政澔、王瞳、曾子益參加《好運來》活動。（圖／記者周宸亘攝）

被問到當兵相關議題，傅子純先是透露自己早就當完兵，甚至是海軍陸戰隊的班長，當年當了一年八個月的兵，甚至因為體力太好，之前拍攝落水戲的時候還不需要替身，談及近日延燒的逃兵役議題，他低調說道「本來就是國家給我們的義務，能夠為國家盡心本來就是應該的」。

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▲傅子純（右）談到當兵話題。（圖／記者周宸亘攝）

除了傅子純之外，一旁的吳政澔也透露自己也是海軍陸戰隊出身，甚至還是兩棲部隊，笑說自己年輕時期曾出過車禍，當時腳趾頭被截斷了一小截，本來可以不用當兵、選擇替代役，但他認為當替代役「太無聊」，所以決定選擇當兵，卻沒想到「中了最累的」。

▲吳政澔談及當兵話題。（圖／翻攝自FACEBOOK／吳政澔 Jeng Hau Wu）

不僅如此，吳政澔也分享了自己出車禍的細節，坦言自己17歲時因為年紀輕不懂事，無照駕駛重機上路，沒想到卻出了嚴重車禍，腳卡住沒辦法脫困，送醫之後傷口經過清創，在等待皮肉重新長出，又迎來「沒有好轉」的跡象，被醫生告知「可能需要截肢」。

▲吳政澔談及當兵話題。（圖／記者周宸亘攝）

最後，吳政澔靠著自己的信仰，誠心懺悔並祈禱傷口好轉，隔天皮肉就逐漸長了出來，讓醫生都相當意外，最後的療程甚至提早結束，不過他仍因為車禍被截肢了一小段腳趾；而他因無照駕駛也受到該有的罰則，他也當場亮出自己已經變形的腳掌，呼籲大眾「千萬不要無照駕駛」。





▲吳政澔腳掌因車禍變形。（圖／記者黃庠棻攝）