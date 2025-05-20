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快訊／「孔子第76代孫」孔令奇結婚了　「秘娶大馬千金」超狂背景曝光

記者蔡琛儀／綜合報導

孔子76代孫、音樂人孔令奇去年3月向馬來西亞籍女友Eunice Jaymie求婚成功，今（20日）孔令奇透露，兩人已在去年底於比佛利山莊法院完成了結婚登記，首度正式向大眾介紹美麗的另一半，將小倆口從初相見、交往、求婚的過程一次披露，與所有樂迷分享初為人夫的喜悅。

▲▼ 孔令奇結婚照 。（圖／孔令奇提供）

▲▼孔令奇老婆家世顯赫。（圖／孔令奇提供）

▲▼ 孔令奇結婚照 。（圖／孔令奇提供）

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Eunice出生於馬來西亞，她的外叔公為馬來西亞企業巨頭、IOI集團已故創辦人丹斯里李深靜，其父親KS Tan（李深靜之侄）曾任保樂力加中國高管，在多個國際城市長大，先後就讀於香港的漢基國際學校及中國的上海美國學校，後於墨爾本大學獲得教育學碩士學位。她在澳大利亞從事教師工作七年，自訂婚以來，她逐漸走入公眾視野，活躍於小紅書與Instagram等社交平台。

孔令奇和Eunice於2023年在網路上結識，追求期間幾經波折，數月後於東南亞首次見面，孔令奇提及在網路上初次看到老婆的照片就覺得她非常漂亮，提起勇氣去留言，卻得不到任何回應，但他努力不懈終於打動佳人，慢慢地藉由訊息往返雙方開始漸漸熟悉、瞭解彼此。

▲▼ 孔令奇結婚照 。（圖／孔令奇提供）

▲▼孔令奇婚禮照。（圖／孔令奇提供）

▲▼ 孔令奇結婚照 。（圖／孔令奇提供）

原本孔令奇要在曼谷向她求婚，事先特別去徵求準岳父的同意，準岳父卻對孔令奇說：「我還不確定。」原本安排好攝影師和鮮花，還提前告訴了酒店員工這次求婚的細節，因準岳父這句讓孔令奇打消求婚念頭，當晚還偷偷哭了。後來他鼓起勇氣決定重新再秘密計劃一次求婚，Eunice也和父親談了一次，「結果她打電話告訴我，她爸爸其實很開心！」原來準岳父的意思是，「我還不確定你真的會求婚！」讓孔令奇懊惱直呼：「這應該是我人生中最大的誤會了吧！」

小倆口定居於洛杉磯，計劃於今年擇期舉辦兩場婚禮，一場在洛杉磯，另一場則會在Eunice的家鄉馬來西亞，地點選在由其外叔公、已故IOI集團創辦人所擁有的萬豪布城酒店。

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