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《祝你忌日快樂》第三集有譜　死亡輪迴還有新梗

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲《祝你忌日快樂》影評。（《星光好選喆》節目）

簡立喆／影評、記者王筱筑／報導

《祝你忌日快樂》是2017年票房黑馬電影《忌日快樂》的續集。在《忌日快樂》剛推出時，本來以為又是一部B級惡搞片，沒想到電影拍得有質感，演員演技到位，尤其劇情相當創新，講的是女主角的死亡輪迴，她在生日當晚被一位帶著娃娃面具的兇手謀殺，奇怪的是這一天竟然一直重複，她一共被殺死了13次，受不了的她接著彷彿化身柯南，從每天自己的死亡經歷中，抽絲剝繭找證據抓出兇手，這樣的驚悚恐怖劇情前所未見，因此第一集推出時，讓大家驚喜到，票房成績也不俗。

【影評】《祝你忌日快樂》　喜劇、驚悚與微科幻

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▲《祝你忌日快樂》結合黑色喜劇、驚悚懸疑與微科幻劇情。（圖／電影海報）

現正熱映中的續集並沒有讓人失望的老調重彈，除了原本的輪迴之死外，還帶到現下最夯的「量子科學」。量子科學在影視圈超好被發揮，舉凡任何疑難雜症、未解之謎，都可以拿量子科學來作梗或解答，發揮得最極致的就是去年漫威的《復仇者聯盟3：無限之戰》了。

《祝你忌日快樂》讓上一集的未解之謎得到答案，原本觀眾看完第一集可能還疑惑「為什麼女主角會遭遇這種事情？為什麼會發生一日輪迴？」，答案都在續集裡面有合理解釋，而沒看過第一集的影迷也不用擔心，這集當中有巧妙安排，讓大家迅速掌握或回想起前一集內容。

【影評】《祝你忌日快樂》　喜劇、驚悚與微科幻

另外還有「平行宇宙」的概念這次也融入，也就是在諾大的宇宙當中，可能有和我們一樣的人事物，但擁有不同的命運，讓原本的驚悚恐怖片多了點科幻色彩，其實有不少人是相信平行宇宙真實存在，這個概念也在動畫電影《蜘蛛人:新宇宙》裡面，以趣味的方式透徹討論，透過天馬行空的電影劇情，讓我們看到如果有不同的人生，將會如何選擇，現實生活中的我們無法有第二次的人生機會，但透過一部看似荒謬前提，其實是很有創意的科幻驚悚片，卻能夠讓大家領悟到一些人生道理

「我走過的路成就了今天的我，我要用過去的錯誤，讓未來的我成為更棒的人，擁有更美好的人生。」就是從《祝你忌日快樂》悟出的道理，而片尾預留的神秘伏筆，就讓我們且看未來很有機會出現的第三集到來吧！

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祝你忌日快樂, 忌日快樂, 星光好選喆

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