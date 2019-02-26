台23歲網紅找濱崎步老師編舞！　練4天「像打太極」驗收萌笑

▲祈錦鈅推出新單曲。（圖／記者湯興漢攝）

記者盧薇淩／台北報導

新人歌手祈錦鈅（小鈅）在社群網路擁有45萬粉絲，近日推出新單曲《比心小幸福》 ，找來天王后御用製作人馬毓芬製作、MV視覺赴韓國首爾打造，唱片公司再下重本砸六位數，請來日本天后濱崎步御用舞蹈老師Zin編舞，小鈅透露剛得知喜訊時，繼期待又緊張，「天哪真的發生了嗎？」而26日發片記者會上，Zin也和小鈅合體表演。

Zin是濱崎步御用舞蹈老師，雙方已合作長達15年之久，編過《marionette》、《Rule》、《ANothersong》 等歌曲，這次特別飛來台灣特訓，26日記者會當天在媒體面前驗收成果，小鈅也將遵循古禮拜師，特別獻上束脩表達對老師的感謝之意。小鈅是舞蹈初學者，可說是幼幼班等級，大師親自授課長達4小時的魔鬼集訓，笑說小鈅像在打太極拳，僅練習4天就在媒體前展示成果，她也顯得緊張。

請繼續往下閱讀...

▲祈錦鈅找來濱崎步舞蹈老師編舞。（圖／記者湯興漢攝）

小鈅今年23歲，在網路上擁有40幾萬粉絲，她笑說鮮少收到告白訊息，更沒有騷擾照片，單身1年多的她交過3個男友，前任因她決定忙工作而分手，「就是投入發片，雙方都還不成熟。」難過時看著家裡愛撒嬌的貓、狗療傷，樂觀的她笑說：「難過想一想就睡覺，起床就沒事了。」現在的她不急投入戀愛，公司沒有禁愛令，理想型是一定要孝順，對於外表沒特別標準，「但我不喜歡中央空調，對每個人都很好的人，喜歡酷酷的但只對我好的人。」

小鈅將帶著「愛心煙火舞」到各地表演跟粉絲見面，唱片公司也宣布將舉辦「比心小幸福」粉絲見面會，場次將在官方臉書、IG專頁公佈。

▲▼祈錦鈅和老師合體跳舞。（圖／記者湯興漢攝）



