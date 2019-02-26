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周杰倫「新專輯封面」曝光！　網一看全傻了：主打歌奶茶嗎

記者許皓婷／綜合報導

天王周杰倫除了2018年發布的《等你下課》、《不愛我就拉倒》等單曲後，已經睽違了2年多未推出新專輯，讓歌迷期待不已。在外界都期待新作品的蹤影時，他25日突然在IG上PO出「專輯封面」，讓一大票網友看傻直呼：「新專輯就叫珍珠奶茶吧」。

 ▲周杰倫專輯封面。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲周杰倫已許久未推出新專輯。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

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周杰倫結束美國度假行程後，25日悄悄現身台北的東區飲料店，並曬出自己和心愛珍奶的合照，只見他穿得一身黑入鏡，臉上還戴著藍色口罩，打扮相當低調，他更逗趣地發問：「像不像專輯封面？」還不忘特地標籤了自己最愛的珍珠奶茶。

▲周杰倫專輯封面。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲周杰倫「專輯封面」。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

而周杰倫PO出全身照後，被網友發現他似乎又瘦了不少，紛紛驚呼：「怎麼瘦了那麼多」、「瘦了好多」， 但他自從2016年推出專輯《周杰倫的床邊故事》，以及2018年的2支單曲後，至今未再推出音樂作品，網友更紛紛敲碗他的新專輯誕生，「所以新專輯何時出」、「求求你快出專輯吧」、「珍珠奶茶不會是主打歌吧」、「新專輯就叫珍珠奶茶吧」、「下一張叫Jay的奶茶故事」，引起不少熱議。

▲周杰倫專輯封面。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲周杰倫IG發文。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

事實上，周杰倫愛喝珍奶眾所皆知，他更曾在演唱會上，唱到經典歌《不能說的秘密》時，靈機一動現場改歌詞，將「冷咖啡離開了杯墊」，改成「珍珠奶茶離開了杯墊」，另一句「拼命想挽回的從前」，則變成「拼命想喝裡面的珍珠」，笑翻在場觀眾。

▲周杰倫。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲周杰倫私下熱愛珍奶。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

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