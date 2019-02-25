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李晶晶「說這句話」　理科太太聽完怒了：我現在拳頭很硬！

記者許皓婷／綜合報導

YouTuber「理科太太」2018年迅速走紅，繼專訪了蔡依林、蔡康永、Selina等演藝圈大咖後，版圖又再度拓展到時尚圈，25日合體首都客運千金李晶晶，更逗趣地說：「我現在拳頭很hard！」模仿對方的招牌「晶晶體」，笑翻不少人。

▲理科太太合體李晶晶。（圖／翻攝自IG／理科太太、李晶晶）

▲理科太太合體李晶晶。（圖／翻攝自IG／李晶晶）

理科太太25日在IG上PO出影片，畫面中，她一開場便用招牌語問候：「你今天過的好嗎？」接著便說：「大家今天有沒有很Amazing？咦，為什麼我今天要講English呢？」原來，她身邊就坐著李晶晶，對方則嘟嘴地問：「我現在好想吃東西喔，我可以吃一口嘛？」她則搞笑地：「我現在拳頭很hard，我要喝一點water，來消一下氣！」

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▲理科太太合體李晶晶。（圖／翻攝自IG／理科太太、李晶晶）

▲理科太太模仿李晶晶「晶晶體」。（圖／翻攝自IG／理科太太）

而李晶晶也在IG上PO出合照，開心地說：「跟很amazing的人在一起，life就會很amazing！」引起網友紛紛引用「晶晶體」，逗趣地說：「太awesome了」、「真是一個amazing的combination」、「這樣的配對真的很amazing」。

▲理科太太合體李晶晶。（圖／翻攝自IG／理科太太、李晶晶）

▲李晶晶讚理科太太很amazing。（圖／翻攝自IG／李晶晶）

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