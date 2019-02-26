林俊傑洛杉磯享受「三大天后」按摩！超狂組合網看傻：太爽了吧

記者許皓婷／綜合報導

林俊傑（JJ）18日結束台北小巨蛋演唱會後，接連幾日都在美國打卡，前幾日先和周杰倫在洛杉磯合體後，25日又同框「三大歌后」，讓網友看了直呼羨慕。

林俊傑25日在微博PO出和鄧紫棋、張靚穎以及譚維維在美國洛杉磯的合照，並開心地說：「在最遙遠的地方，遇到最熟悉的朋友！」只見照片中，他戴著棒球帽，雙手放在寫著按摩的牌子上，另外三位天后分別替他按摩，他一臉享受的模樣，畫面十分有趣。

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▲林俊傑享受三大天后按摩。（圖／翻攝自微博／林俊傑）



而林俊傑更得意地說：「三位天后幫我按摩，真幸福！」超強組合齊聚，也引來網友直呼：「我也想要三位天后幫我按摩」、「表情會不會太陶醉」、「也太爽了吧JJ」、「媽呀！天王天后聚在一起」、「根本是華語樂壇神人級人物齊聚」。

▲林俊傑微博發文。（圖／翻攝自微博／林俊傑）

而林俊傑更開心PO出大合照，只見一群人笑得燦爛，但卻被眼尖網友發現，鄧紫棋的男友也「愛相隨」，並一同入鏡，悄悄地出現在最右方的位置，引來網友紛紛留言：「哇！紫棋還有帥帥的mark」、「最右方竟然是紫棋男友」，意外引起熱議。

▲林俊傑PO大合照，鄧紫棋男友一同入鏡。（圖／翻攝自微博／林俊傑）