周揚青穿全身黑…街頭被拍「露出肚皮」　網一看嚇傻：歐買尬！

記者許皓婷／綜合報導

周揚青和羅志祥（小豬）穩定交往多年，除了偶爾放閃，她更時常會在社群網站分享日常生活。她近日分享自己穿著短版上衣的街拍照，大方秀出整塊腹部，更被發現有清楚的馬甲線，讓一大票網友看傻眼。

▲羅志祥、周揚青穩定交往多年。（圖／翻攝自IG／羅志祥、周揚青）



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周揚青23日在IG發出自己的街拍照，只見她穿著全身黑，戴著黑色帽子，只露出臉的下半部，肩上則披著豹紋外套入鏡，但她在大冬天，上半身只單穿短版黑色上衣，大方露出結實的腹肌，馬甲線更是非常明顯。

而周揚青的好身材，也讓網友看了紛紛大讚：「歐買尬好辣」、「這馬甲線，周周妳深藏不露啊」、「身材好到不行」、「這腹肌太美了」，也有粉絲替她擔心羅志祥看到後的反應，「羅志祥要炸了」、「妳家妻控沒管妳嗎」。

▲周揚青有馬甲線。（圖／翻攝自IG／周揚青）



事實上，周揚青以前身材較為豐腴，她曾分享主要是靠「黃瓜減肥法」成功甩肉，一天至少有兩餐會完整吃掉一根黃瓜，並搭配清淡營養的蔬果，偶爾加入脫脂牛奶、全麥麵包、清蒸玉米、花椰菜及清湯等食物替換，簡單變換菜單保持新鮮感，比較容易堅持下去。

2018年底公開創新低的體重，44.6公斤的周揚青透露飲食習慣固然重要，更不能少了運動，她每次運動一定都會超過40分鐘，確保身體以更高的燃脂率消耗熱量，此外，她建議先定好減重目標，她曾在微博表示：「減肥最好的方法就是遇上著急上火的事兒。」短期內要出席活動、或是立志穿上小一號的裙子，無疑都是最佳動力來源。

▲周揚青擁有火辣身材。（圖／翻攝自IG／周揚青）