飛飛念英文…指著毛毛蟲脫口「3個字」　 黑人一聽笑翻！

藝人陳建州(黑人)跟范瑋琪(范范)結婚後,育有雙胞胎飛飛翔翔,平時經常透過社群網站分享育兒、生活點滴。他近日在IG曬出兒子們念英文的有趣影片,笑翻一大票網友。

▲陳建州、范瑋琪婚後育有雙胞胎兒子。



黑人24日在IG上PO文,開心地說:「兩個笑彈~~回家真好!」並曬出一段影片,只見畫面中,兄弟倆穿著同款式的衣服,手裡拿著童書,飛飛用著流利英文,講出書上的各種交通工具,一旁的翔翔則逗趣地模仿聲音,模樣非常可愛。

▲飛飛、翔翔念英文。



而黑人PO出的影片中,當翔翔翻到昆蟲頁後,飛飛便指著蜘蛛和毛毛蟲,脫口:「Can you see spider and 毛毛蟲?」英翻中版的「毛毛蟲」,笑翻了不少人,網友更紛紛留言:「太可愛了啦」、「飛飛講英文好厲害啊」、「看了真的好療癒啊」、「對話真像黑哥的風格風趣幽默」。

▲飛飛毛毛蟲英文念成「貓貓充」。

事實上,飛飛、翔翔2015年1月出生,至今剛滿4歲,但兄弟倆小小年紀就已經認得不少英文單字,黑人就曾透露,卡通「湯瑪士小火車」,是老婆教兩個兒子學英文的秘密小道具。范范平時和孩子們對話時,就經常將英文融入其中,睡前更會為了小孩唸英文的故事書,期間不但教兒子主動開口說英文,還不忘夾雜中文,讓小朋友既能聽懂母語,也能慢慢接觸到英文,從中也不難發現,夫妻倆對小孩子的教育十分用心。