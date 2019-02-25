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飛飛念英文…指著毛毛蟲脫口「3個字」　 黑人一聽笑翻！

記者許皓婷／綜合報導

藝人陳建州（黑人）跟范瑋琪（范范）結婚後，育有雙胞胎飛飛翔翔，平時經常透過社群網站分享育兒、生活點滴。他近日在IG曬出兒子們念英文的有趣影片，笑翻一大票網友。

▲飛飛翔翔念毛毛蟲英文。（圖／翻攝自IG／陳建州）

▲陳建州、范瑋琪婚後育有雙胞胎兒子。（圖／翻攝自IG／范瑋琪）

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黑人24日在IG上PO文，開心地說：「兩個笑彈～～回家真好！」並曬出一段影片，只見畫面中，兄弟倆穿著同款式的衣服，手裡拿著童書，飛飛用著流利英文，講出書上的各種交通工具，一旁的翔翔則逗趣地模仿聲音，模樣非常可愛。

▲飛飛翔翔念毛毛蟲英文。（圖／翻攝自IG／陳建州）

▲飛飛翔翔念毛毛蟲英文。（圖／翻攝自IG／陳建州）

▲飛飛、翔翔念英文。（圖／翻攝自IG／陳建州）

而黑人PO出的影片中，當翔翔翻到昆蟲頁後，飛飛便指著蜘蛛和毛毛蟲，脫口：「Can you see spider and 毛毛蟲？」英翻中版的「毛毛蟲」，笑翻了不少人，網友更紛紛留言：「太可愛了啦」、「飛飛講英文好厲害啊」、「看了真的好療癒啊」、「對話真像黑哥的風格風趣幽默」。

▲飛飛翔翔念毛毛蟲英文。（圖／翻攝自IG／陳建州）

▲飛飛毛毛蟲英文念成「貓貓充」。（圖／翻攝自IG／陳建州）

事實上，飛飛、翔翔2015年1月出生，至今剛滿4歲，但兄弟倆小小年紀就已經認得不少英文單字，黑人就曾透露，卡通「湯瑪士小火車」，是老婆教兩個兒子學英文的秘密小道具。范范平時和孩子們對話時，就經常將英文融入其中，睡前更會為了小孩唸英文的故事書，期間不但教兒子主動開口說英文，還不忘夾雜中文，讓小朋友既能聽懂母語，也能慢慢接觸到英文，從中也不難發現，夫妻倆對小孩子的教育十分用心。

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陳建州, 黑人, 范瑋琪, 飛飛翔翔

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