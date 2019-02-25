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一通電話「被分班」展榮8年！　展瑞：老師面子拉不下來

娛樂中心／綜合報導

「展榮展瑞」是眾所皆知的雙胞胎兄弟，不少網友一開始都有分辨兩人的障礙，事實上，學校老師也因一度認錯出現失誤，對方一狀告到教務主任：「他們同班會造成我的困擾！」甚至致電媽媽表達校方困擾，兄弟倆因此被迫分班8年。

▲展瑞展榮是眾所皆知的雙胞胎兄弟。（圖／翻攝自Instagram／monday_rays、keelongxu）

展瑞向《蘋果日報》透露就讀國小的時候，他有次沒寫功課，老師本來要打他卻打了展榮，「老師面子拉不下來，就把我叫去再打一次。」沒想到，老師向教務主任反應：「這2個學生沒有辦法同班！」對方似乎擔心再度上演一樣的事情。

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結果，展榮展瑞的媽媽也同意分班一事，兄弟倆從國小2年級到國中畢業都在不同班，直到高中才合體。事實上，曾被問過是否有心電感應，兩人認為這比較像迷信，由於成長環境幾乎一樣，他們解釋應該算是一種默契。

▲展瑞展榮曾長達8年不同班。（圖／翻攝自Instagram／keelongxu）

家人則是靠五官辨認展榮展瑞，「不太會認錯，都知道我們的特徵，從小哥哥（展榮）比較瘦巴巴，弟弟（展瑞）反而是圓潤、豐滿的那一個。」彼此也相互認為個性差不多，如果硬要分的話，「大家會覺得哥哥個性屬於衝動、敢說話，弟弟心思較為細膩、理性。」

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