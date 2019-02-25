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電影、電視、手機裡面都有他！入坑「朱智勛」必追這5部

yeonhee 看電影 yeonhee

不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。

文／yeonhee

從2018年夏天開始到現在，根本可以說是被智勛oppa給霸屏啊！電影有3部《與神同行：最終審判》、《北風》和《七罪追緝令》還不夠，竟然連電腦螢幕（Netflix 出品的《李屍朝鮮》，第二季剛開鏡）和電視螢幕（新開播的韓劇《Item》）也要來佔領。我也從普通喜歡，因為這一系列的頻繁出現，變成無可自拔大粉絲了。

▲搶攻電影、電視跟電腦螢幕的朱智勛。（圖／Netflix、采昌提供、翻攝自MBC）

▲搶攻電影、電視跟電腦螢幕的朱智勛。（圖／Netflix、采昌提供、翻攝自MBC）

話說我沒有非常想再次寫智勛oppa（他出現在我文章的頻率也超高，大笑，想看的話下面有延伸閱讀），可是那天有人看了我的證件照就說為什麼我臉歪了，當時沒有反擊，可是下一秒想到智勛oppa的右眼明顯比左眼小這個事實，已經太遲了。如果你沒注意到，請馬上欣賞我為大家送上的照片！雖然右眼較小，不過我的愛不變啊！

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▲朱智勛有大小眼。（圖／翻攝自朱智勛IG）

▲朱智勛有明顯大小眼。（圖／翻攝自朱智勛IG）

那為什麼我要寫呢？我的迷戀等級分成三種：最低級為僅欣賞，只要出現，我就會坐下來看，劇終後不會有任何不捨；中級則是會批評演技，然後在IG上挖帥照，再認真看劇；最高級就是結合前面全部，加上看見他的出現就會心花怒放（僅限劇集播映時），完全迷戀啊。

而智勛oppa竟然短短幾個月從去年的最低級跳級到現在的最高級，哈哈。好啦，現在真的要正經了啦，我想推薦朱智勛入坑配套！因為電視劇只看了3部，所以不宜推薦（我會認真惡補！），今天先推電影入坑套組：

(1)《姦臣：色誘天下》— 壞男人版朱智勛
多數韓國一線大咖都拍過限制級電影，智勛也不例外。這部電影是和《Item》的演員金剛于第一次合作，然後智勛oppa的演技可圈可點，是有魅力的反派轉正角色。（警告：有大量裸露鏡頭。）

▲朱智勛主演《姦臣：色誘天下》、《好朋友們》。（圖／翻攝自Naver Movie）

(2) 《與神同行》系列 — 陽光耍帥版朱智勛
準備被一系列不要臉的耍帥，和不知哪裡來的自信搞笑給打垮，正式變成大粉絲吧！

(3) 《七罪追緝令》— 脫粉一小時再入坑致命魅力版朱智勛
他剃平頭，操釜山口音演的殺人犯，真的很喜歡這部電影裡的他，演技到位加上電影好看，不能不推啊。

延伸閱讀►沒有血腥卻感到恐怖！《七罪追緝令》韓文片名隱藏關鍵字

(4) 《好朋友們》— 義氣版朱智勛
滿嘴粗口，看似像壞人的朱智勛，雖然做了很多不對的事，實則非常講義氣。電影最後忍著自己的痛的那一幕，讓我留下了深刻印象。

▲朱智勛主演《姦臣：色誘天下》、《好朋友們》。（圖／翻攝自Naver Movie）

加碼推：《阿修羅》— 壞男人版朱智勛2.0
有他還不夠，還有鄭雨盛、黃晸玟，加上粗暴直接的劇情，喜歡暴力也喜歡痞痞、壞壞的他就一定要看！

▲朱智勛《阿修羅》劇照。（圖／翻攝自Naver Movie）

延伸閱讀►朱智勛《與神》前高難度演出！「撞死人驚慌卻自豪」神演技圈粉

暫時推這個入坑配套，當然劇集方面，現在很推薦《李屍朝鮮》，故事好、演員好、取景更好，只不過要訓練大家的耐心而已，畢竟第二季才剛開拍。至於《Item》，先讓我看看再做評論，不過智勛oppa的西裝樣加姪女控，已讓我神魂顛倒，迷戀得不要不要的了（被他看見就要報警抓我了啊，大笑）。

如果不喜歡花上兩小時的珍貴時間，就看他的IG吧，也會讓大家心空哦。希望今年的他能得獎，也希望「智勛年」一直持續下去！

（以上劇照皆翻攝自Naver Movie）

延伸閱讀►朱智勛188cm其實模特兒出身！吸毒認錯蛻變演技實力派

延伸閱讀►金材昱跳艷舞美炸了！頹廢朱智勛、Q萌劉亞仁都在這部戲

yeonhee
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朱智勛, 與神同行, 七罪追緝令, 阿修羅, Item, 李屍朝鮮, 日韓風

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