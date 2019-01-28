金材昱跳艷舞美炸了！頹廢朱智勛、Q萌劉亞仁都在這部戲

文／yeonhee

서양골동양과자점 앤티크 // 西洋古董洋果子店 (2008)

主演：朱智勛、金材昱、劉亞仁、崔智浩

什麼？你說有《與神同行》的解怨脈朱智勛？

什麼？你說有最帥司祭（殺人魔）之稱的金材昱？

什麼？你說有忠武路最耀眼的新生代劉亞仁？

天啊！這三人竟然合作過同一部電影？

沒錯！為你獻上最無厘頭，又搞笑又奇怪的2008年電影 — 《西洋古董洋果子店》！

裡面沒有單純、呆萌、愛耍帥卻屈服於江林的解怨脈，有的是跌破眼鏡、鬍渣邋遢的大叔；裡面沒有變態優雅殺人魔／黑衣誘惑司祭／撩妹達人朴代表，有的是令人眼前一亮的魔性男同志；裡面沒有蠻橫霸道的財閥二世，有的是愛吃甜點的前拳擊手。我剛點開來看的時候，徹徹底底地笑足了15分鐘只因為他們的角色設定。

這是一部改編自漫畫和日本電影的一部片，說實話我沒看過原著和日本的電影，所以就無法分析它們之間的差異。我覺得這部電影很輕鬆，也有點歌舞劇的感覺，不過故事情節就有點說不過去了（哎呀，擔心什麼？這部片純粹看帥哥呀）。

下面有點雷喔。

藉由「蛋糕」來說一起悲傷的往事。失去記憶的智勛oppa不吃甜食，卻執意要開甜品店，只為了找回致使自己變成這樣的原因。聘請甜點師傅的當兒，意外地錄取了高中時拒絕的男生，才發現以前帥氣的自己崩壞了，而對方（材昱oppa）變得如此sexy有魅力。

然後又來了一個愛吃甜點的前拳擊選手（劉亞仁），因為眼睛面臨變瞎的危機決定轉行，變成了材昱oppa的徒弟。最後加上了一個智勛oppa的保鑣（崔志浩），這四人幫就變成了店裡的生招牌（誤）。

值得一提的是，我又發掘了金材昱的百變演技。話說10年前的他還那麼的稚嫩，卻演起了同志的角色。為了好好詮釋這一角色，親自去了Gay Bar當服務生體驗，也因為那樣累積的經驗，使得這角色一點也不彆扭，反之看了很舒服、很有感覺，完美呈現了美麗（對，是美麗！）與性感的鮮宇（角色名稱）。

總結的是，如果你想用大笑來度過2小時，也希望這期間有帥哥美男的陪伴，一定不能忽略這已經過了10年的作品。看完了，你應該會忘記裡面演什麼，只記得智勛oppa那鬍子好醜、亞仁很可愛、崔志浩一直戴墨鏡耍酷（？）還有材昱哥哥的美豔舞蹈（笑）。

看片小劇場：哇，真的想不到材昱哥哥能那麼多變，還有什麼是他不能演的啊？但智勛oppa千萬千萬不能留鬍子！會毀了你的臉！能想像亞仁在這裡那麼可愛，在《辣手警探》那麼蠻橫任性嗎？

（以上圖片皆翻攝自Naver Movie）

yeonhee

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