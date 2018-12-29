朱智勛《與神》前高難度演出！「撞死人驚慌卻自豪」神演技圈粉

文／yeonhee

아수라 // 阿修羅 (2016)

2018年朱智勛頻繁出現在台灣電影院，包含《與神同行：最終審判》《北風》《七罪追緝令》，其實2016年他還有演過一部電影《阿修羅》，我就在完全沒被影評和劇情簡介的污染下，看了這一部戲。老實說，它雖然比不上其他同類型電影，卻又不失新鮮感。

注意：如果你想用《闇黑新世界》和《與犯罪的戰爭：壞傢伙的全盛時代》來比較的話，或多或少有點不公平，所以我希望大家別把他們做比較。

故事的主角是一個幫助市長幹盡所有壞事，處理市長朴成裴（黃晸玟 飾演）不方便處理的問題的刑警韓道京（鄭雨盛 飾演）。對我而言，電影可以說是韓道京這個角色的影像日記，一點一點帶出他怎麼在處理其中一次骯髒事件中，被檢察官金車仁（郭度沅 飾演）給盯上而陷入兩難。

光看卡司其實已經吸引力十足了，除了他們幾位當然不能不提朱智勛，他飾演的是原本正直不阿的刑警後輩文先模，在薰染之下被韓道京給帶入這個具有魔力的骯髒世界，而走上了相反的道路。他也是整部片裡心路歷程轉變最大的角色，只可惜時間上的安排限制了他的表現，不過有他出現的每一幕，都讓他的魅力綻放無限，尤其記得他狠下心為了在黃晸玟面前表現而開車撞死了人，驚慌卻又莫名自豪，完全展露出天真跌入黑暗世界那一瞬間的喜悅感。

黃晸玟和郭度沅分別飾演的市長和檢察官，在一起對峙的時候，氣場畢露無遺，演技收放自如，為這部電影添加了不少分數。可是我覺得在這星光閃爍的電影裡，鄭雨盛的風頭被搶盡了。或許長得太帥是一種罪，使他駕馭不了內心戲過於複雜的角色，又或許是其他演員發揮得過於出色，使我對他的角色沒什麼感觸...不過我還是不會拿他和其他演員比較，畢竟他還是個非常敬業的演員。

整部電影的高潮在於片尾的屠殺場面，導演展示了暴力美學，以血腥的紅色渲染整個螢幕。這一幕我想起了《金牌特務》裡無盡的殺孽，還有人們腦裡的小型炸彈爆炸後，煙火取代了血花四濺的畫面。在《阿修羅》裡，導演沒有絲毫的掩蓋，而是大喇喇地以豪爽的廝殺和鮮血，把暴力的感覺營造出來，可說是唯一的加分。

我喜歡沒有快樂結局的電影，因為現實世界是殘忍的，沒有永遠的童話。沒有人生還，每個人都為自己的罪孽給付出了代價。市長死了，市民解脫；檢察官死了，為他對韓道京的嚴刑逼供付出了代價；文先模死了，為自己殺人和誤入歧途交代了；都昌學（鄭滿植 飾演）死了，把沾滿韓道京鮮血的手帶進了棺材；韓道京也死了，為自己所做的骯髒事付出了結果。

粗暴直接，旋律快捷，其實它是一部不錯的暴力電影。

PS：6位大叔們一起演出《無限挑戰》那集真的帥爆了，尤其是鄭雨盛和朱智勳，大家也可以去回看一下！

（以上圖片皆翻攝自Naver Movie）

▼《阿修羅》預告。（影片來源：YouTube 雨木H頻道，如遭刪除敬請見諒。）

yeonhee

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