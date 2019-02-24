孫儷都要叫學姐！　《皓鑭傳》王后有來頭…羋月、趙姬她都演過

記者李欣容／綜合報導

《皓鑭傳》由吳謹言、聶遠主演，還有多位《延禧攻略》的老班底，成功製造話題，引來網友高度關注，該劇日前也已播畢，近來有網友二刷後發現，劇中飾演趙國孝成王后的演員寧靜，多年前也曾演過吳謹言劇中「趙姬」的角色，甚至1995年電影《蘭陵王》她也是主角。

▲寧靜演過多部歷史劇女主角，包括羋月、趙姬等角色。（圖／翻攝自愛奇藝、寧靜微博）

46歲大陸女星寧靜，上海戲劇學院畢業，1990年因電影《冰上情火》配角「白雪公主」而展露頭角，接著寧靜在1995年《蘭陵王》飾演女主角英英，但該劇與歷史無關，僅描述部落俊美男子「蘭陵」與部落中女子之間的故事。

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除此之外，寧靜也在2000年的電視劇《呂不韋傳奇》中飾演要角趙姬，正是吳謹言在《皓鑭傳》中的角色李皓鑭，還有2012年《大秦帝國之縱橫》中的羋八子，在2015年的電視劇《羋月傳》中，羋八子由孫儷主演。

▲寧靜內斂的演技，看似溫柔卻宛如利刃。（圖／翻攝自愛奇藝）



從年輕演到熟齡，寧靜的「後宮之路」是眾人所不及的，孫儷、吳謹言、林依晨都還得稱她一聲學姐，不少網友也都被她具有磁性的嗓音迷倒，「被王后這眼神成功圈粉了」、「王后靜靜的耍狠」、「太迷人了王后」、「笑裡藏刀，好恐怖阿」。

▲▼寧靜自稱性格火爆敢言。（圖／翻攝自寧靜微博）

然而寧靜卻「人不如其名」，她曾在訪問中自稱性格火爆，和前夫Paul正是因爲個性不合而離婚，對兒子的教育，寧靜也是虎媽，只有心情好的時候，才讓兒子討價還價。去年她在綜藝節目上評論某節目女導師，耿直敢言的作風也讓主持人蔡康永尷尬不已，直喊招架不住。