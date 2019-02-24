ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孫儷都要叫學姐！　《皓鑭傳》王后有來頭…羋月、趙姬她都演過

記者李欣容／綜合報導

《皓鑭傳》由吳謹言、聶遠主演，還有多位《延禧攻略》的老班底，成功製造話題，引來網友高度關注，該劇日前也已播畢，近來有網友二刷後發現，劇中飾演趙國孝成王后的演員寧靜，多年前也曾演過吳謹言劇中「趙姬」的角色，甚至1995年電影《蘭陵王》她也是主角。

▲▼ 寧靜演過多部歷史劇女主角，包括羋月、趙姬等角色。（圖／翻攝自愛奇藝、寧靜微博）

▲寧靜演過多部歷史劇女主角，包括羋月、趙姬等角色。（圖／翻攝自愛奇藝、寧靜微博）

46歲大陸女星寧靜，上海戲劇學院畢業，1990年因電影《冰上情火》配角「白雪公主」而展露頭角，接著寧靜在1995年《蘭陵王》飾演女主角英英，但該劇與歷史無關，僅描述部落俊美男子「蘭陵」與部落中女子之間的故事。

請繼續往下閱讀...

除此之外，寧靜也在2000年的電視劇《呂不韋傳奇》中飾演要角趙姬，正是吳謹言在《皓鑭傳》中的角色李皓鑭，還有2012年《大秦帝國之縱橫》中的羋八子，在2015年的電視劇《羋月傳》中，羋八子由孫儷主演。

▲▼ 寧靜演過多部歷史劇女主角，包括羋月、趙姬等角色。（圖／翻攝自愛奇藝、寧靜微博）

▲寧靜內斂的演技，看似溫柔卻宛如利刃。（圖／翻攝自愛奇藝）

從年輕演到熟齡，寧靜的「後宮之路」是眾人所不及的，孫儷、吳謹言、林依晨都還得稱她一聲學姐，不少網友也都被她具有磁性的嗓音迷倒，「被王后這眼神成功圈粉了」、「王后靜靜的耍狠」、「太迷人了王后」、「笑裡藏刀，好恐怖阿」。

▲▼ 寧靜演過多部歷史劇女主角，包括羋月、趙姬等角色。（圖／翻攝自愛奇藝、寧靜微博）

▲▼寧靜自稱性格火爆敢言。（圖／翻攝自寧靜微博）

▲▼ 寧靜演過多部歷史劇女主角，包括羋月、趙姬等角色。（圖／翻攝自愛奇藝、寧靜微博）

然而寧靜卻「人不如其名」，她曾在訪問中自稱性格火爆，和前夫Paul正是因爲個性不合而離婚，對兒子的教育，寧靜也是虎媽，只有心情好的時候，才讓兒子討價還價。去年她在綜藝節目上評論某節目女導師，耿直敢言的作風也讓主持人蔡康永尷尬不已，直喊招架不住。

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

推薦閱讀

韋汝生1子9年等不到名分！　豪門舊愛一句話點破「兩人關係」

蔡瑞雪宣布「我們公開了」！　十指緊扣《大學生》許凱皓

5566開唱當晚…王少偉發文了！　咖啡廳合體「女神級歌手」

快訊／5566第4位團員出現了！　合唱神曲《無所謂》有洋蔥

孫女「半臉毀容」被囚禁2週！　阿嬤趕到搶救...渣男下跪：不要告訴我媽

《聲林》李佳歡飛泰國找Gail　逛街秒睡15分鐘：醒來嚇到

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網驚：差點認不出

《延禧》張嘉倪豪宅曝光！浴室大到會迷路　客廳根本兒童樂園

泰版《Produce 101》參賽者曝光　網傻眼：以為泰國偶像都長Lisa那樣

快訊／王仁甫繞場「臉部朝地重摔」　險掉小巨蛋舞台！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

韋汝生1子9年等不到名分！　豪門舊愛一句話點破「兩人關係」

蔡瑞雪宣布「我們公開了」！　十指緊扣《大學生》許凱皓

5566開唱當晚…王少偉發文了！　咖啡廳合體「女神級歌手」

快訊／5566第4位團員出現了！　合唱神曲《無所謂》有洋蔥

孫女「半臉毀容」被囚禁2週！　阿嬤趕到搶救...渣男下跪：不要告訴我媽

《聲林》李佳歡飛泰國找Gail　逛街秒睡15分鐘：醒來嚇到

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網驚：差點認不出

《延禧》張嘉倪豪宅曝光！浴室大到會迷路　客廳根本兒童樂園

泰版《Produce 101》參賽者曝光　網傻眼：以為泰國偶像都長Lisa那樣

快訊／王仁甫繞場「臉部朝地重摔」　險掉小巨蛋舞台！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

寧靜, 皓鑭傳, 羋八子, 孫儷, 趙姬, 吳謹言

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 王心凌出道16年宣布「好消息」！　長文吐心聲…網狂喜：終於等到
  2. 《雞不可失》泰拳警花李哈妮「背景超威」　中國版其實去年就拍完
  3. 有進展啦！李鍾碩癡情：我會對妳好　《羅曼史》收視創新高
  4. 康康虧李恕權「有天不在了」　他妙回「天上喊你名字」全場笑翻
  5. 孫儷都要叫學姐！　《皓鑭傳》王后有來頭…羋月、趙姬她都演過
  6. 女歌手上節目唱歌…身後伴舞狂打臉！　「崩潰動作」網傻眼
  7. 野生「台劇女神」現北捷！　月台等車零變裝：每個人都在低頭
  8. 羅霈穎光收租「夠養自己一輩子」：擁5間房比小鮮肉更可靠！
  9. 《雞不可失》演員翻紅哭了！　孔明淚灑戲院：很幸福
  10. 葉全真帶員工到首爾血拼！　拍照「幫拎外套」糗被當助理用

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366