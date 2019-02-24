ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

展榮生日趴「終於告白」！　寵溺摸頭白癡公主...網：圓滿了

記者楊蕎綺／綜合報導

「這群人」展榮過去曾和白癡公主合比愛心拍照，還語帶曖昧留言：「終於可以PO了。」雖然事後兩人並沒有真的交往，但已經有一群支持「榮癡CP」的粉絲。日前展榮展瑞迎來31歲生日，辦了party邀請許多名人好友，途中玩起抱抱時間，沒想到展榮直球告白「全場最想抱白癡公主」，粉紅泡泡大爆發。

展榮最想抱白癡公主。（圖／翻攝自Youtube／展榮展瑞 K.R Bros）

▲▼展榮說全場最想抱的人是白癡公主，抱完還摸了摸對方的頭。（圖／翻攝自Youtube／展榮展瑞）

展榮最想抱白癡公主。（圖／翻攝自Youtube／展榮展瑞 K.R Bros）

請繼續往下閱讀...

展榮展瑞笑說party的入場費是「擁抱」，於是和現場嘉賓一個一個擁抱，並說出平常不常說的心裡話或感謝的話，雖然中間有出現展榮心目中的女神－千千和「眾量級 CROWD」的家寧，不過白癡公主一出現，他馬上投直球告白：「妳知道全場我最想抱的人是誰嗎？」白癡公主驚訝地問：「我嗎？」他也馬上回答：「對。」

展榮最想抱白癡公主。（圖／翻攝自Youtube／展榮展瑞 K.R Bros）

▲▼展榮和白癡公主座位也安排在一起。（圖／翻攝自Youtube／展榮展瑞、白癡公主臉書）

展榮和白癡公主PO出親密愛心照，讓網友驚疑是否公開戀情。（圖／取自展榮臉書）

用力擁抱完後，展榮還不好意思地摸了摸白癡公主的頭，寵溺動作讓網友直說：「榮兒跟癡癡放閃！猴～」、「抱抱時間是煙霧彈，根本為了榮榮跟癡癡啊各位！」中間看到白癡公主和展榮座位也安排在一起，讓支持網友興奮地說：「CP粉的春天」、「圓滿了。」

▼影片取自展榮展瑞YouTube，如遭刪除請見諒。

水桶腰阿柴咬飯碗怒摔 眼神死瞪奴才：啊晚餐勒！？

推薦閱讀

《魔戒》影集版147億「史上最貴」！　公開「中土世界地圖」有端倪

PSY爆瘦「臉比泫雅小」！　粉絲認不出

快訊／吳建豪確定離婚！　「連寄2封協議書」斷百億妻

一回家「前男友在陽台」！　楊麗菁嚇瘋

善美直播痛哭！　5分鐘沉默「只剩啜泣聲」

蔡康永後事拜託理科太太！　求冰葬「遺體直接敲碎」

《皇后的品格》孕婦性侵戲19禁！　韓網請願抗議

穿新鞋磨皮「叫救護車」！　護理師火大「機會教育」：我不像醫生善良

外遇老公車禍住院　正宮聯手小三「打到他血胸繼續住」！

Romeo合照老爸「表情根本周杰倫」！　網搶喊周董公公

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

蔡瑞雪宣布「我們公開了」！　十指緊扣《大學生》許凱皓

韋汝生1子9年等不到名分！　豪門舊愛一句話點破「兩人關係」

5566開唱當晚…王少偉發文了！　咖啡廳合體「女神級歌手」

快訊／5566第4位團員出現了！　合唱神曲《無所謂》有洋蔥

孫女「半臉毀容」被囚禁2週！　阿嬤趕到搶救...渣男下跪：不要告訴我媽

《聲林》李佳歡飛泰國找Gail　逛街秒睡15分鐘：醒來嚇到

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網驚：差點認不出

快訊／王仁甫繞場「臉部朝地重摔」　險掉小巨蛋舞台！

泰版《Produce 101》參賽者曝光　網傻眼：以為泰國偶像都長Lisa那樣

《延禧》張嘉倪豪宅曝光！浴室大到會迷路　客廳根本兒童樂園

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

展榮, 白癡公主

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蔡阿嘎16歲初戀二伯「中分模樣」曝光！　網看傻：是真愛
  2. 《大時代》煥然歌聲神似陳奕迅！　馬俊麟一開口粉絲驚呆了
  3. 茄子蛋Legacy演唱會開賣！　2場限定演出「搶票日期」公布
  4. 濱崎步曬胸器！「胸前只剩2塊布」　邪惡視角..東西半球炸出
  5. 展榮生日趴「終於告白」！　寵溺摸頭白癡公主...網：圓滿了
  6. 《一吻定情》票房大賣！　徐佳瑩有望成「下一個小幸運」
  7. SEVENTEEN行程有多操？出道換15位經紀人、最長撐6個月
  8. 泫雅合體12年前隊友「抖臀開腿辣舞」　43秒短片100萬人搶看瘋傳
  9. 這不是101真狗！葛倫克蘿絲獨立精神獎封影后「愛犬上台賣萌」
  10. 《創造101》第2季導師爆有王嘉爾、羅志祥！還有「始祖男團」成員

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366