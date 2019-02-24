展榮生日趴「終於告白」！　寵溺摸頭白癡公主...網：圓滿了

記者楊蕎綺／綜合報導

「這群人」展榮過去曾和白癡公主合比愛心拍照，還語帶曖昧留言：「終於可以PO了。」雖然事後兩人並沒有真的交往，但已經有一群支持「榮癡CP」的粉絲。日前展榮展瑞迎來31歲生日，辦了party邀請許多名人好友，途中玩起抱抱時間，沒想到展榮直球告白「全場最想抱白癡公主」，粉紅泡泡大爆發。

▲▼展榮說全場最想抱的人是白癡公主，抱完還摸了摸對方的頭。（圖／翻攝自Youtube／展榮展瑞）

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展榮展瑞笑說party的入場費是「擁抱」，於是和現場嘉賓一個一個擁抱，並說出平常不常說的心裡話或感謝的話，雖然中間有出現展榮心目中的女神－千千和「眾量級 CROWD」的家寧，不過白癡公主一出現，他馬上投直球告白：「妳知道全場我最想抱的人是誰嗎？」白癡公主驚訝地問：「我嗎？」他也馬上回答：「對。」

▲▼展榮和白癡公主座位也安排在一起。（圖／翻攝自Youtube／展榮展瑞、白癡公主臉書）



用力擁抱完後，展榮還不好意思地摸了摸白癡公主的頭，寵溺動作讓網友直說：「榮兒跟癡癡放閃！猴～」、「抱抱時間是煙霧彈，根本為了榮榮跟癡癡啊各位！」中間看到白癡公主和展榮座位也安排在一起，讓支持網友興奮地說：「CP粉的春天」、「圓滿了。」

▼影片取自展榮展瑞YouTube，如遭刪除請見諒。

