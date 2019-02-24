韋汝生1子9年等不到名分！　豪門舊愛一句話點破「兩人關係」

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藝人韋汝（沈韋汝）曾和遠東航空總經理張綱維交往，在2010年未婚生下兒子「弟弟」，因婆媳問題，9年來都未能得到張家媳婦的名分。張綱維日前被問到和韋汝的「關係」，他淡淡地說：「韋汝是我兒子的媽，也是我一輩子的朋友。」

▲韋汝為張綱維生下1子，卻因婆媳問題無法真正成為張家媳婦。（圖／翻攝自韋汝臉書、東森新聞）



據《中國時報》報導，張綱維雖然沒能給韋汝名分，但一直很關心韋汝母子倆，在女方2014年被友人騙走2000萬台幣時，是他幫忙報警，並溫情喊話：「照顧她是一輩子的事。」隨後也派專人處理韋汝的財務問題。

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不是女友也不是老婆，張綱維被問到和韋汝的關係，他說：「韋汝是我兒子的媽，也是我一輩子的朋友。」現在每個月固定給對方15萬元生活費，也替對方在兒子學校附近租了一間高檔房間，女方偶爾也會陪她在公司吃簡單的員工餐，雙方相處就真的如老朋友一般。

▲韋汝除了張綱維給的每月15萬贍養費，平時也努力接通告，就為了給兒子最好的生活。（圖／翻攝自韋汝IG）



事實上，韋汝分手後沒有怨天尤人，全力衝刺事業賺錢，平時把兒子交由爸媽照顧，假日把時間留給家人，2016年就接下了288個通告，若以一集1萬元的費用來計算，總共賺進了300萬元台幣，榮登通告王寶座，除此之外還不包括代言及一些活動的酬勞，收入相當可觀。