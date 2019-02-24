獨家／《大學生》小新巴黎蜜月照曝光！「老公視角」愛牆放閃Nina

記者李玟儀／綜合報導

《大學生了沒》班底小新和Nina在14日情人節當天宣布結婚喜訊，2人相差10多歲，但愛情打破了年齡的隔閡，小倆口決定攜手展開人生新旅程。婚後2人隨即飛往法國度蜜月，在湛藍的天空下緊緊相依，甜蜜畫面令人羨慕。

▲▼小新、Nina蜜月。（圖／ETtoday獨家）

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小新和Nina到浪漫的法國度蜜月，走訪各大觀光景點，兩人在情人必去的「蒙馬特愛牆」（另稱愛之牆）前合影留念，他俏皮嘟著嘴，老婆則從背後環抱，小倆口相互依偎，用250種語言的「我愛你」見證愛情。

在法國蔚藍、清澈無比的天空下，小新和Nina愛的足跡遍布巴黎鐵塔、凱旋門、羅浮宮，並且追尋航空公司廣告中金城武的身影，漫步塞納河畔喝咖啡，Nina也在富有歐洲古典風味的街頭、巴黎左岸莎士比亞書店前留下倩影，「老公視角」中的依舊俏皮、可愛，看來為另一半拍出美照的技能過關！

▲▼小新、Nina蜜月。（圖／ETtoday獨家）

小新在公開結婚消息後，大方在社群網站上曬恩愛，寫下成為人夫的心路歷程，2個來自不同家庭的人，經過相處、磨合後決定共赴未來，他認為沒有太多複雜的原因，和身分、身家無關，而是因為彼此都相信愛情，「不管留言如何，千萬CEO、百萬CEO也好、10元商店也罷，該能值得被愛與勇敢去愛。」

▲▼小新、Nina蜜月。（圖／ETtoday獨家）

小新也說：「Nina是我遇見最好的禮物！謝謝妳讓我愛妳，可以疼妳！接受一個大妳10多歲，承受著我復胖就害人以為是Sugar Daddy的錯覺！」身為公眾人物，他也明白一舉一動都會被放大檢視，甚至過度解讀，他想對愛妻說：「抱歉，對於許多酸言酸語，我感到無能為力。」他承諾會用這輩子盡其全力疼愛老婆，「過去來不及參與，未來一輩子補給妳！」