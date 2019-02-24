ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Suho義大利開直播「私生狂打電話騷擾」　酷帥反擊給教訓！

記者李玟儀／綜合報導

南韓團體EXO出道以來累積大批粉絲喜愛，知名度超高紅遍各國，只是伴隨著高人氣而來的是層出不窮的私生飯騷擾事件，繼伯賢先前開直播被私生飯頻頻打斷後，隊長Suho也面臨一樣狀況。

▲▼Suho直播被騷擾。（圖／翻攝自微博）

▲Suho直播被騷擾。（圖／翻攝自微博）

請繼續往下閱讀...

Suho近日和朋友到義大利羅馬旅行，心情很好的他迫不急待開直播想和粉絲分享當地美景，結果過程中不斷被騷擾電話打斷，他客氣請求對方不要再打了，否則直播很難進行，不過勸阻無效，電話還是持續打進來，中斷了幾次後，他有點無奈但同時祭出反擊：「好了，現在我把通話提醒全關了。」但私生飯的行為讓粉絲非常不滿，怒嗆干預偶像生活的私生飯沒有資格被稱為歌迷。

▲▼Suho直播被騷擾。（圖／翻攝自微博）

▲多次勸阻無效後，Suho冷著臉關掉電話通知提醒反擊。（圖／翻攝自微博）

其實EXO中不只Suho受到騷擾，過去EXO下榻的飯店遭瘋狂粉絲裝設針孔偷拍，畫面流出，照片背景在飯店內的健身房，成員正在抓緊空檔運動，燦烈跑步、SUHO（金俊勉）躺在瑜珈墊上的模樣都被拍到，最後是SUHO運動到一半時，眼尖發現針孔，趕忙遮起臉部，指著鏡頭，請一旁保鑣處理。

另外像伯賢在直播時，也曾經遇到不斷有電話打進來，一開始好聲好氣地地表明在直播中不能接電話，也無奈表示不解對方電話號碼怎麼來的，而世勳、燦烈也曾經不斷接到私生飯電話，騷擾頻率高到成員間已經知道來電號碼，雖然EXO表明不會接電話，但仍造成莫大的困擾。

推薦閱讀

快訊／5566第4位團員出現了！　合唱神曲《無所謂》有洋蔥

蔡瑞雪宣布「我們公開了」！　十指緊扣《大學生》許凱皓

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網驚：差點認不出

《聲林》李佳歡飛泰國找Gail　逛街秒睡15分鐘：醒來嚇到

5566開唱當晚…王少偉發文了！　咖啡廳合體「女神級歌手」

快訊／王仁甫繞場「臉部朝地重摔」　險掉小巨蛋舞台！

隋棠機場穿「露背裝」！脫外套轉身畫面曝光　網目擊本人超震驚

泰版《Produce 101》參賽者曝光　網傻眼：以為泰國偶像都長Lisa那樣

跳一半突扯下背心！《黑澀會》斯亞「半球走光」　羅志祥急喊卡

2歲小海綿「正面照」被拍！　機場牽Baby吃糖玩耍…網友卻怒了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／5566第4位團員出現了！　合唱神曲《無所謂》有洋蔥

蔡瑞雪宣布「我們公開了」！　十指緊扣《大學生》許凱皓

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網驚：差點認不出

《聲林》李佳歡飛泰國找Gail　逛街秒睡15分鐘：醒來嚇到

5566開唱當晚…王少偉發文了！　咖啡廳合體「女神級歌手」

快訊／王仁甫繞場「臉部朝地重摔」　險掉小巨蛋舞台！

隋棠機場穿「露背裝」！脫外套轉身畫面曝光　網目擊本人超震驚

泰版《Produce 101》參賽者曝光　網傻眼：以為泰國偶像都長Lisa那樣

跳一半突扯下背心！《黑澀會》斯亞「半球走光」　羅志祥急喊卡

2歲小海綿「正面照」被拍！　機場牽Baby吃糖玩耍…網友卻怒了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

EXO, SUHO, LAY, XIUMIN, 伯賢, Chen, 燦烈, D.O., Kai, 世勳

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 穿球衣正妹現身看HBL！　一轉頭是零偽裝「天團女神」
  2. Suho義大利開直播「私生狂打電話騷擾」　酷帥反擊給教訓！
  3. 突成Lulu「頭號粉絲」　黃子佼錯愕吐2字…網友全笑翻！
  4. 張雁名見阿姨「最後一面」！　眼淚狂掉雙眼紅腫
  5. 澎恰恰明星棒球隊比賽倒數　開球嘉賓：韓國瑜　
  6. 5566開唱當晚…王少偉發文了！　咖啡廳合體「女神級歌手」
  7. 快訊／《Singin' in the Rain》導演史丹利杜寧逝世！　享耆壽94歲
  8. 羅宏正曝幼稚園就初戀　互稱男女朋友「我還記得她」
  9. 我腦公羅平沒有來！　楊晴出差台中「大解放玩壁咚」
  10. 膝關節奧斯卡贏家預測　搭檔葉子謙即時評論

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366