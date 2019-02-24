Suho義大利開直播「私生狂打電話騷擾」　酷帥反擊給教訓！

記者李玟儀／綜合報導

南韓團體EXO出道以來累積大批粉絲喜愛，知名度超高紅遍各國，只是伴隨著高人氣而來的是層出不窮的私生飯騷擾事件，繼伯賢先前開直播被私生飯頻頻打斷後，隊長Suho也面臨一樣狀況。

▲Suho直播被騷擾。（圖／翻攝自微博）

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Suho近日和朋友到義大利羅馬旅行，心情很好的他迫不急待開直播想和粉絲分享當地美景，結果過程中不斷被騷擾電話打斷，他客氣請求對方不要再打了，否則直播很難進行，不過勸阻無效，電話還是持續打進來，中斷了幾次後，他有點無奈但同時祭出反擊：「好了，現在我把通話提醒全關了。」但私生飯的行為讓粉絲非常不滿，怒嗆干預偶像生活的私生飯沒有資格被稱為歌迷。

▲多次勸阻無效後，Suho冷著臉關掉電話通知提醒反擊。（圖／翻攝自微博）

其實EXO中不只Suho受到騷擾，過去EXO下榻的飯店遭瘋狂粉絲裝設針孔偷拍，畫面流出，照片背景在飯店內的健身房，成員正在抓緊空檔運動，燦烈跑步、SUHO（金俊勉）躺在瑜珈墊上的模樣都被拍到，最後是SUHO運動到一半時，眼尖發現針孔，趕忙遮起臉部，指著鏡頭，請一旁保鑣處理。

另外像伯賢在直播時，也曾經遇到不斷有電話打進來，一開始好聲好氣地地表明在直播中不能接電話，也無奈表示不解對方電話號碼怎麼來的，而世勳、燦烈也曾經不斷接到私生飯電話，騷擾頻率高到成員間已經知道來電號碼，雖然EXO表明不會接電話，但仍造成莫大的困擾。