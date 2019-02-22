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青峰曾想退出演藝圈！　自責「保護不了在乎的人」

記者張靖容／綜合報導

知名音樂人青峰曾經是夯團蘇打綠的主唱兼製作人，自從團體宣布休團3年，以實現各自的夢想，青峰也開啟了自己的追夢路。近日青峰接受陸媒專訪，當主持人問到他如何接受打擊，竟回答在2009年時，曾經想過乾脆放棄唱歌，退出演藝圈算了！

▲青峰。（圖／翻攝自臉書／吳青峰）

青峰。（圖／翻攝自臉書／吳青峰）

去年青峰加盟陸綜音樂偶像養成節目《明日之子2》，擔任「獨秀賽道」的評委「星推官」，並帶領選手蔡維澤奪下冠軍「最強廠牌」，接著於今年1月擔綱主持湖南衛視製作的大型音樂競賽節目《歌手》第三季《歌手2019》，並參與節目競賽，他於第一集演唱歌曲《燕窩》，獲得第二名。這些事情都看似美好順遂，怎料在這麼光鮮亮麗的背後，青峰也有過很低潮的時候。

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▲青峰。（圖／翻攝自臉書／吳青峰）

青峰。（圖／翻攝自臉書／吳青峰）

青峰告訴主持人2009年是蘇打綠樂團發展最好的時候，當時有些媒體因為想要從他身上挖出更多獨家的新聞，因此假冒成自己的朋友，去訪問了高中老師，也成功從老師身上發現了很多新的新聞素材。隔天果不其然的，自己的高中生活上了新聞頭版頭條。當老師發現被騙之後，竟然打電話給他用很消沉的語氣說：「我覺得我沒有保護好你。」

當青峰聽到老師對他講這句話時，頓時感到非常的難過與無助，說到認為自己已經長大了，應該要有能力去保護那些想要守護的人，如今卻因為自己對唱歌的熱情，造成身邊在乎的人受到傷害，他覺得自己沒辦法做這麼自私的事情。

▲青峰。（圖／翻攝自臉書／吳青峰）

青峰。（圖／翻攝自新浪娛樂）

幸好當時在北京開演唱會的齊豫打醒了他，原因就出自於齊豫在演唱會上說的一句話：「在成為別人的橄欖樹之前，先成為自己的橄欖樹。」這句話意旨：在成就他人之前，先要成就自己。一聽到這句話，青峰徹底醒悟了，他決定繼續唱歌，做喜歡的事情，有一天等到成就了自己的夢想時，就會有更強大的力量去保護那些在乎的人了。

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