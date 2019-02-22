ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陪生病毛孩吃飯被狂催！　邵庭直播中「被網友1句話擊爆」真動怒：白目

記者李湘文／綜合報導

藝人邵庭是出了名的疼愛毛小孩，在家裡一口氣飼養近10隻貓狗，也經常透過臉書直播方式，跟網友分享一家人溫馨日常。不過，她最近因為相處12年的毛孩Uni生病化療，心情受到不小的影響，22日直播時又被網友態度刺激，罕見在鏡頭前真的動怒！

▲邵庭被網友激怒。（圖／翻攝自臉書／邵庭）

▲邵庭愛犬近期身體不適，不管是主人或毛孩都不好受。（圖／翻攝自臉書／邵庭）

柯基犬Uni是邵庭飼養的第1個毛孩，陪在她身邊已經長達12年，卻在2018年8月被檢查出脾臟腫瘤，雖然緊急開刀後好不容易挺過來，也接受化療延續生命，但今年回診又發現腫瘤轉移到肝臟。邵庭最近陪著Uni面對病情，雖然仍照樣天天開直播、分享毛孩生活，但心情還是受到不小影響。

請繼續往下閱讀...

然而，邵庭22日在臉書開直播，卻因為被網友留言踩到雷點，導致放在心裡的情緒爆炸。她透露，當時陪著身體不舒服、食慾不佳的Uni吃飯，雖然自己趕時間，還是耐心陪著毛孩慢慢來，卻見到網友口氣不佳地問「不是說趕時間？」，當場就被擊爆，在直播中發了脾氣，事後也沒有像以往一樣留下直播影片，而是直接刪除。

▲邵庭被網友激怒。（圖／翻攝自臉書／邵庭）

▲邵庭在直播中被網友激怒。（圖／翻攝自臉書／邵庭）

對此，邵庭在22日晚間發文坦承：「這陣子比較辛苦，我跟污泥都是。」她強調，說話的藝術和EQ是每個人都要學習、磨練的，「我也會有白目的時候，只是至少我知道自己白目，而不是白目失禮冒犯了、被指正，卻搶著當受傷的那個人。」呼籲網友說話前將心比心。

▲邵庭被網友激怒。（圖／翻攝自臉書／邵庭）

▲邵庭呼籲網友將心比心。（圖／翻攝自臉書／邵庭）

事實上，邵庭長期固定在臉書直播，雖然吸引不少粉絲支持，但也遇到各式各樣的酸民、說話不客氣的網友。她先前也曾因為在直播中唱歌，收到私訊抗議「不要再唱歌了，很難聽」，於是幽默寫歌詞回應：「你可以不要來看啊，我又沒有逼你，特地跑來罵人，你媽知道你這樣嗎？禮貌跑去哪裡？」正面反擊無禮的網友。

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

推薦閱讀

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

小11歲嫩夫爆偷吃經紀人！　女神撇婚變4個月吐心聲「我太笨了」

唯一失眠因為她！吳宗憲「我好心疼」　Sandy發火走心了：豬男

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

小11歲嫩夫爆偷吃經紀人！　女神撇婚變4個月吐心聲「我太笨了」

唯一失眠因為她！吳宗憲「我好心疼」　Sandy發火走心了：豬男

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

邵庭

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《黃金瞳》定檔日曝光！張藝興角色開外掛　李榮浩驚喜客串
  2. 床戲悲劇！胖艾咪「兩片指甲剝落」　忍痛撲上肌肉男星
  3. 「天生不會痛」的英雄！印度神片《跳痛先生》觀眾笑到並軌
  4. 2月陸劇渣男奪天下！　《東宮》忘川虐到心肝痛…這5部開播追定啦
  5. 陪生病毛孩吃飯被狂催！　邵庭直播中「被網友1句話擊爆」真動怒：白目
  6. 許凱皓接受大5歲姐弟戀　使出「小狗眼」玉兔羞爆
  7. 小鬼上《偶練》辛酸曝光！　媽心疼「他深夜偷躲廁所爆哭」
  8. 資優生就是任性！她們猛K台詞…李燕竟在做這件事
  9. 《一吻定情》電影找王大陸林允演出！「原版湘琴」林依晨力挺說話了
  10. 四葉草客串泰國片《限時好友》　女主角抱怨：搶走目光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366