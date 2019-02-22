陪生病毛孩吃飯被狂催！　邵庭直播中「被網友1句話擊爆」真動怒：白目

記者李湘文／綜合報導

藝人邵庭是出了名的疼愛毛小孩，在家裡一口氣飼養近10隻貓狗，也經常透過臉書直播方式，跟網友分享一家人溫馨日常。不過，她最近因為相處12年的毛孩Uni生病化療，心情受到不小的影響，22日直播時又被網友態度刺激，罕見在鏡頭前真的動怒！

▲邵庭愛犬近期身體不適，不管是主人或毛孩都不好受。（圖／翻攝自臉書／邵庭）

柯基犬Uni是邵庭飼養的第1個毛孩，陪在她身邊已經長達12年，卻在2018年8月被檢查出脾臟腫瘤，雖然緊急開刀後好不容易挺過來，也接受化療延續生命，但今年回診又發現腫瘤轉移到肝臟。邵庭最近陪著Uni面對病情，雖然仍照樣天天開直播、分享毛孩生活，但心情還是受到不小影響。

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然而，邵庭22日在臉書開直播，卻因為被網友留言踩到雷點，導致放在心裡的情緒爆炸。她透露，當時陪著身體不舒服、食慾不佳的Uni吃飯，雖然自己趕時間，還是耐心陪著毛孩慢慢來，卻見到網友口氣不佳地問「不是說趕時間？」，當場就被擊爆，在直播中發了脾氣，事後也沒有像以往一樣留下直播影片，而是直接刪除。

▲邵庭在直播中被網友激怒。（圖／翻攝自臉書／邵庭）

對此，邵庭在22日晚間發文坦承：「這陣子比較辛苦，我跟污泥都是。」她強調，說話的藝術和EQ是每個人都要學習、磨練的，「我也會有白目的時候，只是至少我知道自己白目，而不是白目失禮冒犯了、被指正，卻搶著當受傷的那個人。」呼籲網友說話前將心比心。

▲邵庭呼籲網友將心比心。（圖／翻攝自臉書／邵庭）

事實上，邵庭長期固定在臉書直播，雖然吸引不少粉絲支持，但也遇到各式各樣的酸民、說話不客氣的網友。她先前也曾因為在直播中唱歌，收到私訊抗議「不要再唱歌了，很難聽」，於是幽默寫歌詞回應：「你可以不要來看啊，我又沒有逼你，特地跑來罵人，你媽知道你這樣嗎？禮貌跑去哪裡？」正面反擊無禮的網友。