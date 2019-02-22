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寶拉公開戀愛2年還是好甜！男友節目告白「總想著她」

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團SISTAR出身的成員寶拉，2017年承認熱戀男團BIGSTAR隊長FeelDog，至今戀愛已2年，男方最近在節目上被問到戀情，擅長作畫的他坦言「用畫傳情」，還直接告白畫畫「總想著她」，甜蜜戀情羨煞旁人。

▲寶拉公開戀愛2年還是好甜！男友節目告白「總想著她」。（圖／翻攝自寶拉、FeelDog IG）

▲寶拉和FeelDog戀愛已2年還是好甜。（圖／翻攝自寶拉、FeelDog IG）

FeelDog最近在綜藝節目《Video Star》談到自己正在開畫展，展現在舞蹈節目《Hit The Stage》高強舞功之外的其他藝術天份，原來他中學跟高中就是學美術的，常常在沒有活動的時候畫畫，現在竟然還開到第2次的畫展，讓主持人備感意外。

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不只畫給大家看，FeelDog也會畫給心愛的人，「（以前）會畫畫或寫信給女朋友」，主持人Sandara不禁好奇問，『也給現在的女友嗎？』他誠實回答，「會，想著對方畫畫，或是畫她的自畫像給她，總想著她或者把我心中的想法畫出來給她。」大方公開私下甜蜜互動。

▲寶拉公開戀愛2年還是好甜！男友節目告白「總想著她」。（圖／翻攝自MBC）

▲FeelDog節目告白「總想著她」在作畫。（圖／翻攝自MBC）

寶拉與FeelDog在2016年中參加《Hit The Stage》後關係變得親近，2017年6月被爆出戀人關係，當時承認已經交往6個月，也就是約莫2017年初開始交往，至今也已經過了2個年頭，透過男方得知他們關係依舊，讓不少粉絲大呼好羨慕。

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關鍵字

SISTAR, 寶拉, FeelDog, BIGSTAR, 日韓風

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