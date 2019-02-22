產後7個月「體重變這樣」崩潰！　二伯公開檢測數字：毒舌鞭策我

記者潘慧中／綜合報導

二伯是網路紅人蔡阿嘎（蔡緯嘉）的老婆，懷孕期間曾秤出了人生的巔峰體重，多半40幾公斤的她罕見看到50公斤的數字，難免有點驚嚇，但當時仍以小寶寶的健康為重，如今產後過了7個月，公開最新體重，她崩潰地說：「請大家毒舌鞭策我拜託！」

▲二伯產後至今約過了7個月。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



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二伯21日透露回到台北就是還「身體債」的時候，可以看到她穿著灰色短袖上衣和短褲，坐在墊子上伸展全身筋骨，露出煎熬掙扎的表情，讓不少也有在運動的網友深有同感。

▲▼二伯公開最新的檢測數字。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



計劃在2、3個月內瘦回產前體重的二伯透露，如今已經過了1個月，但體重不減反增，她轉達教練所說的話：「這個體重再不控制飲食不行了！」但有網友發現雖然體重上升，她的體脂正逐漸下降、肌肉量漸漸增加，其實已經交出不錯的成績單，「重點是體態啊！」

▲▼二伯最近積極運動，希望順利回到產前體重。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



事實上，二伯產後睽違1年半才再度踏入健身房，除了想恢復以前的曼妙身材，她也希望體力能好一點，如此一來比較有力氣和兒子玩，抱怨歸抱怨，她其實很享受肌肉痠痛的感覺。

二伯臉書全文：

回台北就是還債的日子

教練表示：這個體重再不控制飲食不行了

#三個月計畫

#已經過去一個月了

#請大家毒舌鞭策我拜託