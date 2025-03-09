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孟耿如道歉「關閉所有社群」與黃子佼神隱反省　個人副業全結束經營

記者黃庠棻／台北報導

孟耿如丈夫黃子佼涉及兒少性影像醜聞，她的演藝事業受到巨大影響，9日在社群網站發文，寫下「黃先生做了錯事，傷害了許多人，事發第一時間，我錯愕惶恐不可置信，身為妻子及孩子的母親，當下只想到以家人身份發聲，卻做出一些急切及不適切的發言，想再度為當時有欠思考造成的傷害，及受傷的所有人致歉。」

▲▼黃子佼、孟耿如被目擊外與友人聚會、散步。（圖／翻攝自臉書）

▲孟耿如發文道歉。（圖／翻攝自臉書）

事實上，孟耿如跟黃子佼近日被目擊一家三口出遊，發文開頭就道歉「我深深抱歉這段時間所造成的所有傷害。」同時她也表示「將會於一天後無限期關閉所有的社群帳號，不再公開發表任何訊息，誠心沉潛反省」，預告未來將會關閉所有社群網站，將生活重心放在家庭。

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▲▼藝人黃子佼（中）被控持有48部少女性影像、涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，台北地院15日開庭後辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

▲黃子佼（中）涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》。（圖／記者黃哲民攝）

而孟耿如除了關閉社群網站之外，她過去的副業也都以結束經營，她寫道「個人經營的品牌都已陸續於去年底至今年結束及暫停，或完成經營權的轉讓，偶有的無償冥想及分享課程也都已暫停」，言下之意所有的工作都已停止。

▲▼孟耿如。（圖／翻攝自Instagram／summer1991720）

▲孟耿如發文道歉。（圖／翻攝自Instagram／summer1991720）

此前，黃子佼2023年被抓到持有共2259個兒少性影像檔案，遭判刑8個月後，檢方提起上訴，已鮮少公開露面，卻連帶影響老婆孟耿如。最近一家三口開心出遊的報導，引起社會公憤。

【孟耿如全文】

近日媒體曝光我及家人的照片所造成的紛擾及討論，我深深抱歉這段時間所造成的所有傷害。

黃先生做了錯事，傷害了許多人，事發第一時間，我錯愕惶恐不可置信，身為妻子及孩子的母親，當下只想到以家人身份發聲，卻做出一些急切及不適切的發言，想再度為當時有欠思考造成的傷害，及受傷的所有人致歉。

這段時間大家的聲音我都接受，我理解大家對黃先生復出演藝圈的疑慮及擔心，他並沒有復出的計畫，我也不支持。我認為黃先生不會、也不應該再出現在公眾視野中。我深刻認知到自己不只身為母親，同時也是公眾人物，必須以更加自肅及反省的態度生活。

我個人經營的品牌都已陸續於去年底至今年結束及暫停，或完成經營權的轉讓，偶有的無償冥想及分享課程也都已暫停，我知道這些是遠遠不夠的，我將會於一天後無限期關閉所有的社群帳號，不再公開發表任何訊息，誠心沉潛反省，將時間與心力專注於守護女兒的教育與成長。

再次真心對這段期間，被我傷害、波及與影響的一切深深致歉，謝謝大家。

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