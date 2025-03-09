何依霈片場放閃龍語申「連放屁都有愛稱」　江國賓廁所偷聽全程！

記者黃庠棻／台北報導

女星何依霈和龍語申演出八點檔相識相戀，合作《一家團圓》假戲真做，在2023年11月宣布登記結婚，婚後時常會在社群網站上放閃。今（9）日夫妻倆難得合體，一同參加《願望》粉絲見面會，沒想到會前採訪時，竟被前輩江國賓偷偷爆料兩人在片場偷放閃。

▲何依霈和龍語申偷偷在片場放閃。（圖／翻攝自Facebook／龍語申）

三立電視台為了感謝觀眾對《願望》的熱情支持，特別安排了一場粉絲見面會，今（9日）在板橋大遠百舉行。劇中多位主要演員，包括黃少祺、陳冠霖、江宏恩、江國賓、張琴、林佑星、林萱瑜、華千涵、何依霈、羅巧倫、陳謙文、李睿紳、龍語申 等都親臨現場，與粉絲互動交流。

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▲黃少祺、陳冠霖、江宏恩、江國賓、張琴、林萱瑜、羅巧倫、何依霈、華千涵、陳謙文、李睿紳、龍語申、林佑星出席《願望》粉絲見面會。（圖／記者周宸亘攝）

而在見面會前，主演群也一同接受媒體訪問，其中江國賓直接在鏡頭前爆料何依霈與龍語申夫妻在片場大方曬恩愛，他表示自己有一次到化妝室上廁所，沒想到門外傳來何依霈與龍語申的對話聲音，講著講著女方突然放了一個屁。

▲江國賓爆料何依霈、龍語申偷放閃。（圖／翻攝自Facebook／龍語申 Trent）

就在江國賓思索要不要開廁所門時，聽到龍語申形容老婆何依霈的屁聲為「PUPU」，讓他當場在眾人面前笑說「天哪，他們年輕人竟然用PUPU來形容放屁」，連在片場都能感受到兩個人感情很恩愛，更讓坐在一旁的龍語申、何依霈感到相當害羞，全場笑成一片。