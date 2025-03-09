趙小僑「新家沒留房間給繼子」遭疑偏心　合體劉子銓喊冤：被雙重傷害

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人趙小僑於2016年嫁給劉亮佐，除了有繼子劉子銓，她也於2022年順利生下女兒「典典寶寶」。她在7日上傳的影片中，提到被網友質疑「新家沒留房間給繼子」，也邀兒子親自同框解答，表明「大家不用擔心」。

▲趙小僑一家四口感情和睦。（圖／翻攝自Facebook／趙小僑 官方粉絲專頁）

趙小僑透露，先前上傳新家裝潢開箱片時，有部分網友關心說「為何沒留房間給劉子銓」，甚至有人以指責語氣質疑她是有了親生女兒後，就冷落繼子。對此，趙小橋委屈表示，拍片當天，劉子銓的房間剛好在鋪磁磚，所以她才沒有去拍攝兒子的房間。

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此外，趙小僑在新家開始裝潢前，就一直詢問劉子銓想要什麼樣的房間裝潢，但都被無視，後來才得知兒子其實想要自己搬出去住，「他其實也不敢跟我們講，他跟姑姑講說。」後來，劉子銓的房間便成了客房。

▲▼趙小僑和劉子銓拍片談新家房間。（圖／翻攝自YouTube／趙小僑女人說）

趙小僑表示，其實自己沒把網友的負評放在心上，只是覺得很好笑，「我是一個空巢期，然後我還要雙重被傷害！」而劉子銓則強調，搬出去住是自己的決定，而自己目前住的地方也離父母很近，經常會回家吃飯，請網友不用擔心。