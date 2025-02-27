不斷更新／韓星活動3月售票看這裡！　3大勢女團林口開唱KIOF首來台

記者蔡宜芳／綜合報導
韓星來台活動3月售票資訊不斷更新中！時刻關注《ETtoday娛樂星光雲》，將以下追星資訊記到小本本：
▲韓星3月搶票行事曆，點我看大圖。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）
【K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN】
▲K-FLOW3。（圖／翻攝自Facebook／希林國際 Chillin International）
售票日期：2025年3月1日（六）11:00
售票方式：ibon網站
演出日期：2025年4月26日（六）17:00
演出陣容：ITZY、aespa、tripleS、SUPER JUNIOR 利特（Special MC）
演出地點：林口體育館（桃園市龜山區文化一路250號）
票價：NT$6,680／NT$5,880／NT$5,280／NT$4,880／NT$3,880
主辦單位：希林國際 Chillin International、VIBE MAKER 希波企劃、一六三娛樂
【2025 KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD] in TAIPEI】
▲KISS OF LIFE。（圖／翻攝自Facebook／SHOW Office Entertainment.co.ltd）
售票日期：2025年3月1日（六）11:00
售票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台
演出日期：2025年4月19日（六）18:00
演出地點：TICC台北國際會議中心（台北市信義區信義路五段1號）
票價：座席A區 NT$5,800／座席B區 NT$4,800／座席C區 NT$3,800／座席D區 NT$2,800／身心席 NT$2,900
主辦單位：SHOW Office Entertainment.co.ltd
【2025 BTOB FAN-CON ‘3,2,1 GO! MELympic’ IN TAIPEI】
▲BTOB。（圖／翻攝自Facebook／SHOW Office Entertainment.co.ltd）
售票日期：2025年3月2日（日）11:00
售票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台
演出日期：2025年4月12日（六）18:00
演出地點：台大綜合體育館1樓（台北市大安區羅斯福路四段1號）
票價：A區 NT$5,800／B區 NT$4,800／C區 NT$3,800／身障席 NT$2,900
主辦單位：SHOW Office Entertainment Co., Ltd.
【TIFFANY YOUNG 2025 FAN-CONCERT TOUR [Here for You] IN TAIPEI】
▲Tiffany Young。（圖／翻攝自Facebook／TheArtistudio得藝室策劃）
售票日期：2025年3月2日（日）12:00
售票方式：KKTIX
演出日期：2025年4月12日（六）18:00
演出地點：TICC台北國際會議中心（台北市信義區信義路五段1號）
票價：NT$6,680／NT$5,680／NT$4,680／NT$2,880／NT$1,880／愛心票 NT$2880
主辦單位：Bestwarin
執行單位：TheArtistudio 得藝室策劃
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