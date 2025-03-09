巨蟹座金馬影帝拍片來真的！導演曝他怪癖認了「龜毛程度很頭痛」

記者黃庠棻／台北報導

曾以電影《該死的阿修羅》代表台灣角逐奧斯卡的導演樓一安，昨（8）日應台中市影視發展基金會邀請，親赴台中「中山73影視藝文空間」舉行座談，吸引眾多觀眾參與，甚至有新竹粉絲專程趕來參加。

▲導演樓一安爆料影帝莫子儀拍片怪癖。（圖／海鵬影業提供）

有趣的是，擅長刻畫角色人性面的樓一安，以主題「人性考驗：阿修羅的善惡天秤」與觀眾暢談，座談上更爆料金馬影帝莫子儀的拍片怪癖，原來對戲超執著的莫子儀，每每拍攝都要「來真的」，讓他很傷腦筋。

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之前拍攝影集《喝酒吧！笨蛋》，莫子儀不僅花了兩個月鑽研調酒，甚至自我要求每一次調出的酒、口味顏色都得一致，連樓一安都對他巨蟹座的龜毛程度嘆為觀止。

▲導演樓一安爆料影帝莫子儀拍片怪癖。（圖／海鵬影業提供）



樓一安自第一部電影《一席之地》開始，迄今與莫子儀已合作過五次影視作品之多。跟其他導演不同，樓一安非常喜歡跟熟悉的演員合作，除了彼此的默契之外，這也有利於為演員量身打造角色。不僅莫子儀，包括王渝萱、黃姵嘉都是他常合作的演員。近期他也正在為籌備中的新片《夢蛇》構思角色，並計畫到台中山區取景拍攝。

有趣的是，樓一安每次創作歷程都大不相同，他在寫《一席之地》劇本時，僅以一個下午就將多線進行的劇情與角色構思完成。而入圍金馬獎、台北電影獎多項大獎的《該死的阿修羅》，劇本卻一共翻寫了13遍，與最初劇本內容大相逕庭。

▲導演樓一安爆料影帝莫子儀拍片怪癖。（圖／海鵬影業提供）

《該死的阿修羅》不僅勇奪台北電影獎三項大獎，並讓王渝萱連莊台北電影獎、金馬獎最佳女配角獎，更曾獲選代表台灣角逐2023年美國第95屆奧斯卡金像獎最佳國際影片，可說十分風光。



樓一安雖出身優渥，作品卻多與中下階層及外來移民之生命經歷相關，並充滿思考性與哲學性，十分受到國際影人推崇。被問及參賽奧斯卡的心得，他打趣地表示自己的影展履歷及經驗還要多學習，但能去一趟洛杉磯玩還是滿開心的。

▲導演樓一安爆料影帝莫子儀拍片怪癖。（圖／海鵬影業提供）

《該死的阿修羅》與《金孫爆富攻略》、《金魚俱樂部》、《巴黎交易員》等精彩影片，被選入「中山73」三月份焦點主題「社畜爆富攻略」，正熱烈映演中，相關資訊請鎖定中山73臉書。