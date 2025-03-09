ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

巨蟹座金馬影帝拍片來真的！導演曝他怪癖認了「龜毛程度很頭痛」

記者黃庠棻／台北報導

曾以電影《該死的阿修羅》代表台灣角逐奧斯卡的導演樓一安，昨（8）日應台中市影視發展基金會邀請，親赴台中「中山73影視藝文空間」舉行座談，吸引眾多觀眾參與，甚至有新竹粉絲專程趕來參加。

▲導演樓一安爆料影帝莫子儀拍片怪癖。（圖／海鵬影業提供）

▲導演樓一安爆料影帝莫子儀拍片怪癖。（圖／海鵬影業提供）

有趣的是，擅長刻畫角色人性面的樓一安，以主題「人性考驗：阿修羅的善惡天秤」與觀眾暢談，座談上更爆料金馬影帝莫子儀的拍片怪癖，原來對戲超執著的莫子儀，每每拍攝都要「來真的」，讓他很傷腦筋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

之前拍攝影集《喝酒吧！笨蛋》，莫子儀不僅花了兩個月鑽研調酒，甚至自我要求每一次調出的酒、口味顏色都得一致，連樓一安都對他巨蟹座的龜毛程度嘆為觀止。

▲導演樓一安爆料影帝莫子儀拍片怪癖。（圖／海鵬影業提供）

▲導演樓一安爆料影帝莫子儀拍片怪癖。（圖／海鵬影業提供）

樓一安自第一部電影《一席之地》開始，迄今與莫子儀已合作過五次影視作品之多。跟其他導演不同，樓一安非常喜歡跟熟悉的演員合作，除了彼此的默契之外，這也有利於為演員量身打造角色。不僅莫子儀，包括王渝萱、黃姵嘉都是他常合作的演員。近期他也正在為籌備中的新片《夢蛇》構思角色，並計畫到台中山區取景拍攝。

有趣的是，樓一安每次創作歷程都大不相同，他在寫《一席之地》劇本時，僅以一個下午就將多線進行的劇情與角色構思完成。而入圍金馬獎、台北電影獎多項大獎的《該死的阿修羅》，劇本卻一共翻寫了13遍，與最初劇本內容大相逕庭。

▲導演樓一安爆料影帝莫子儀拍片怪癖。（圖／海鵬影業提供）

▲導演樓一安爆料影帝莫子儀拍片怪癖。（圖／海鵬影業提供）

《該死的阿修羅》不僅勇奪台北電影獎三項大獎，並讓王渝萱連莊台北電影獎、金馬獎最佳女配角獎，更曾獲選代表台灣角逐2023年美國第95屆奧斯卡金像獎最佳國際影片，可說十分風光。

樓一安雖出身優渥，作品卻多與中下階層及外來移民之生命經歷相關，並充滿思考性與哲學性，十分受到國際影人推崇。被問及參賽奧斯卡的心得，他打趣地表示自己的影展履歷及經驗還要多學習，但能去一趟洛杉磯玩還是滿開心的。

▲導演樓一安爆料影帝莫子儀拍片怪癖。（圖／海鵬影業提供）

▲導演樓一安爆料影帝莫子儀拍片怪癖。（圖／海鵬影業提供）

《該死的阿修羅》與《金孫爆富攻略》、《金魚俱樂部》、《巴黎交易員》等精彩影片，被選入「中山73」三月份焦點主題「社畜爆富攻略」，正熱烈映演中，相關資訊請鎖定中山73臉書。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#義美 發現「67元冷門美食」超驚喜！ #邊角料 愛好者：可遇不可求

推薦閱讀

網紅高喊「台灣是中國的」該回歸　品牌切割：拒合作

網紅高喊「台灣是中國的」該回歸　品牌切割：拒合作

孟耿如道歉「關閉所有社群」與黃子佼神隱反省　個人副業全結束經營

孟耿如道歉「關閉所有社群」與黃子佼神隱反省　個人副業全結束經營

DK轟黃子佼別想復出！「非法片受害童僅10歲」還硬拗裝傻：毫無悔意

DK轟黃子佼別想復出！「非法片受害童僅10歲」還硬拗裝傻：毫無悔意

曾熱戀郭書瑤！《大學生》金陽求婚空姐女友成功　穩交4年修正果　

曾熱戀郭書瑤！《大學生》金陽求婚空姐女友成功　穩交4年修正果　

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！　罕見1動作高調宣示主權

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！　罕見1動作高調宣示主權

快訊／孟耿如消失4天發聲！　認了黃子佼「做錯事」不支持尪復出

快訊／孟耿如消失4天發聲！　認了黃子佼「做錯事」不支持尪復出

「短劇男神」曾輝牽手逛街洩戀情！對象是「她」網樂翻：一直在磕

「短劇男神」曾輝牽手逛街洩戀情！對象是「她」網樂翻：一直在磕

第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看　這5星座是重災區

第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看　這5星座是重災區

前反骨瑋哥爆「某團長比蕉蕉更誇張」！　驚人內幕：對孩子做了很多事

前反骨瑋哥爆「某團長比蕉蕉更誇張」！　驚人內幕：對孩子做了很多事

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！逼交作業微博嗨：班主任點名了　

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！逼交作業微博嗨：班主任點名了　

知名作家怒斥孟耿如「選擇與惡同行」！見有人護航傻眼：假仁義

知名作家怒斥孟耿如「選擇與惡同行」！見有人護航傻眼：假仁義

志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件…家屬哀傷證實

志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件…家屬哀傷證實

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

網紅高喊「台灣是中國的」該回歸　品牌切割：拒合作

孟耿如道歉「關閉所有社群」與黃子佼神隱反省　個人副業全結束經營

DK轟黃子佼別想復出！「非法片受害童僅10歲」還硬拗裝傻：毫無悔意

曾熱戀郭書瑤！《大學生》金陽求婚空姐女友成功　穩交4年修正果　

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！　罕見1動作高調宣示主權

快訊／孟耿如消失4天發聲！　認了黃子佼「做錯事」不支持尪復出

「短劇男神」曾輝牽手逛街洩戀情！對象是「她」網樂翻：一直在磕

第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看　這5星座是重災區

前反骨瑋哥爆「某團長比蕉蕉更誇張」！　驚人內幕：對孩子做了很多事

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！逼交作業微博嗨：班主任點名了　

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

莫子儀, 樓一安

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 何依霈片場放閃龍語申「連放屁都有愛稱」　江國賓廁所偷聽全程！
  2. 黃明志道歉澄清「沒挺孫生」：變成自己斷章取義　曝新版剪輯片段
  3. 巨蟹座金馬影帝拍片來真的！導演曝他怪癖認了「龜毛程度很頭痛」
  4. 73歲張菲現身花蓮！淡出螢光幕7年「近況曝光」　驚人狀態掀網討論
  5. 安心亞新戲奪排行榜冠軍喜發聲！　Hami Video超狂台劇4片單公開
  6. 酷炫被影射「比蕉蕉更誇張」反擊！　開酸前反骨瑋哥：吃土剛好而已
  7. 黑男告白混血妻！Lucy婚宴四套絕美婚紗照曝光　他戀愛：童話故事是真的
  8. 李芳瑜「頭撞大理石爆血」傷照曝！　又被老公害慘：原以為只是腫包
  9. 啦啦隊女神脫了！僅用泡泡遮三點　火辣身材尺度破表「誘惑床照曝光」
  10. 陳妍希離婚後首自揭近況！　「要學會接受和放下」合體2大咖亮相

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366