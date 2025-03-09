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蔡允潔懷二胎「狀態低迷」變醜崩潰！　認力不從心落淚...讚老公神隊友

記者孟育民／台北報導

蔡允潔（蔡小潔）在2022年結婚後，同年生下女兒小福星，今年1月又驚喜宣布懷上第二胎，證實是個男寶寶。不過，她向《ETtoday星光雲》透露第二胎身體不適，時常力不從心，哭過不少次，「我上一胎懷孕就像沒事人一樣，直到懷孕一兩天都還在工作，這一胎不只是男寶寶的關係，也因為是高齡產婦，整個皮膚、精神狀態都變得很低迷，如果沒工作就一直在家躺著，沒什麼活力加上變醜是讓我最崩潰的。」

▲▼蔡允潔懷二胎身體不適，時常崩潰。（圖／翻攝自蔡允潔臉書）

▲蔡允潔懷二胎身體不適，時常崩潰大哭。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔（蔡小潔））

蔡允潔坦言因為身體不適加上荷爾蒙影響，最近情緒很不穩定，也經常在家人面前掉淚，感嘆「很多事情力不從心」，所幸老公是神隊友，先前去林口拜拜，恰巧下起大雨，這當她離開時老公拿著傘突然出現，讓她相當感動，「以前可能要提醒他，加上他現在很貼心， 因為我這胎比較不舒服，現在照顧小孩的責任跟事情都是他在做，他真的算是神隊友。」

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外送用▲▼蔡允潔懷二胎飯後「肚子劇痛」安胎藥無效急奔診所。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔（蔡小潔））

▲蔡允潔現在沒事就在家休息。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔（蔡小潔））

至於如何平衡生活，兼顧懷孕、家庭、工作？她則表示：「我覺得基本上就要多休息、喝水，老公幫很大的忙，有在顧小孩，讓我可以好好養胎，不然我又要追著孩子一直跑，我應該會更累。」

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蔡允潔, 二胎

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