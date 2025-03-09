73歲張菲現身花蓮！淡出螢光幕7年「近況曝光」　驚人狀態掀網討論

記者孟育民／台北報導

「綜藝大哥大」張菲現年73歲，淡出螢光幕至今7年，過著閒雲野鶴的生活，不時會被民眾巧遇。近日女星楊麗菁回花蓮老家巧遇張菲本尊，更曬出兩人合照，照片中張菲氣色極佳，絲毫不減當年韻味，再度掀起網路討論！

▲楊麗菁曬出和張菲合影。（圖／翻攝自楊麗菁臉書）

楊麗菁曬出與張菲的合照，透露自己回花蓮老家時，在餐廳巧遇菲哥，「花蓮有很棒的飛行場地，最近有很多人來花蓮參加台灣噴射機大師比賽，真的很不錯！」照片中張菲依舊留著招牌鬍子，配搭鴨舌帽，心情看似相當好，雖然已經73歲，氣色狀態都極佳，讓網友紛紛大讚。

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▲張菲雖然淡出螢光幕多年，但仍不時被民眾捕捉。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



事實上，張菲去年有一支電玩廣告在電視上播出，當時接受《ETtoday星光雲》訪問，坦言從未退休，「藝人退不退休我覺得不需要宣布，到了某個年紀不是真的做不動了，不然就是時代過去了，你不用講自然就會退休，主要是人生不能退休，每個人要經常保持進取，不是只在做節目和賺錢上面。」

他也談到近況，「盡量保持心情愉快、身體健康，我本來就愛運動，也喜歡玩遙控飛機，從來不間斷的運動，最近生活很充實，心情一直往前走，不停滯，很多人真的退休了就不動。」他證實確實有不少人上門邀約主持節目，但他目前沒有考慮，不過如果是短期拍攝、合作廣告，則不排斥任何可能！