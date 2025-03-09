ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

73歲張菲現身花蓮！淡出螢光幕7年「近況曝光」　驚人狀態掀網討論

記者孟育民／台北報導

「綜藝大哥大」張菲現年73歲，淡出螢光幕至今7年，過著閒雲野鶴的生活，不時會被民眾巧遇。近日女星楊麗菁回花蓮老家巧遇張菲本尊，更曬出兩人合照，照片中張菲氣色極佳，絲毫不減當年韻味，再度掀起網路討論！

▲▼ 楊麗菁曬出和張菲合影。（圖／翻攝自楊麗菁臉書）

▲楊麗菁曬出和張菲合影。（圖／翻攝自楊麗菁臉書）

楊麗菁曬出與張菲的合照，透露自己回花蓮老家時，在餐廳巧遇菲哥，「花蓮有很棒的飛行場地，最近有很多人來花蓮參加台灣噴射機大師比賽，真的很不錯！」照片中張菲依舊留著招牌鬍子，配搭鴨舌帽，心情看似相當好，雖然已經73歲，氣色狀態都極佳，讓網友紛紛大讚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼歌壇資深歌手沈文程即將舉辦「五月十三彼下暗」巡迴演唱會，23日記者會上許久不見的主持界大哥大張菲現身力挺老朋友沈文程。（圖／記者湯興漢攝）

▲張菲雖然淡出螢光幕多年，但仍不時被民眾捕捉。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

事實上，張菲去年有一支電玩廣告在電視上播出，當時接受《ETtoday星光雲》訪問，坦言從未退休，「藝人退不退休我覺得不需要宣布，到了某個年紀不是真的做不動了，不然就是時代過去了，你不用講自然就會退休，主要是人生不能退休，每個人要經常保持進取，不是只在做節目和賺錢上面。」

他也談到近況，「盡量保持心情愉快、身體健康，我本來就愛運動，也喜歡玩遙控飛機，從來不間斷的運動，最近生活很充實，心情一直往前走，不停滯，很多人真的退休了就不動。」他證實確實有不少人上門邀約主持節目，但他目前沒有考慮，不過如果是短期拍攝、合作廣告，則不排斥任何可能！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

推薦閱讀

網紅高喊「台灣是中國的」該回歸　品牌切割：拒合作

網紅高喊「台灣是中國的」該回歸　品牌切割：拒合作

孟耿如道歉「關閉所有社群」與黃子佼神隱反省　個人副業全結束經營

孟耿如道歉「關閉所有社群」與黃子佼神隱反省　個人副業全結束經營

DK轟黃子佼別想復出！「非法片受害童僅10歲」還硬拗裝傻：毫無悔意

DK轟黃子佼別想復出！「非法片受害童僅10歲」還硬拗裝傻：毫無悔意

曾熱戀郭書瑤！《大學生》金陽求婚空姐女友成功　穩交4年修正果　

曾熱戀郭書瑤！《大學生》金陽求婚空姐女友成功　穩交4年修正果　

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！　罕見1動作高調宣示主權

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！　罕見1動作高調宣示主權

快訊／孟耿如消失4天發聲！　認了黃子佼「做錯事」不支持尪復出

快訊／孟耿如消失4天發聲！　認了黃子佼「做錯事」不支持尪復出

「短劇男神」曾輝牽手逛街洩戀情！對象是「她」網樂翻：一直在磕

「短劇男神」曾輝牽手逛街洩戀情！對象是「她」網樂翻：一直在磕

第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看　這5星座是重災區

第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看　這5星座是重災區

前反骨瑋哥爆「某團長比蕉蕉更誇張」！　驚人內幕：對孩子做了很多事

前反骨瑋哥爆「某團長比蕉蕉更誇張」！　驚人內幕：對孩子做了很多事

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！逼交作業微博嗨：班主任點名了　

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！逼交作業微博嗨：班主任點名了　

知名作家怒斥孟耿如「選擇與惡同行」！見有人護航傻眼：假仁義

知名作家怒斥孟耿如「選擇與惡同行」！見有人護航傻眼：假仁義

志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件…家屬哀傷證實

志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件…家屬哀傷證實

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

網紅高喊「台灣是中國的」該回歸　品牌切割：拒合作

孟耿如道歉「關閉所有社群」與黃子佼神隱反省　個人副業全結束經營

DK轟黃子佼別想復出！「非法片受害童僅10歲」還硬拗裝傻：毫無悔意

曾熱戀郭書瑤！《大學生》金陽求婚空姐女友成功　穩交4年修正果　

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！　罕見1動作高調宣示主權

快訊／孟耿如消失4天發聲！　認了黃子佼「做錯事」不支持尪復出

「短劇男神」曾輝牽手逛街洩戀情！對象是「她」網樂翻：一直在磕

第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看　這5星座是重災區

前反骨瑋哥爆「某團長比蕉蕉更誇張」！　驚人內幕：對孩子做了很多事

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！逼交作業微博嗨：班主任點名了　

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

張菲, 綜藝大哥大, 麗菁

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 何依霈片場放閃龍語申「連放屁都有愛稱」　江國賓廁所偷聽全程！
  2. 黃明志道歉澄清「沒挺孫生」：變成自己斷章取義　曝新版剪輯片段
  3. 巨蟹座金馬影帝拍片來真的！導演曝他怪癖認了「龜毛程度很頭痛」
  4. 73歲張菲現身花蓮！淡出螢光幕7年「近況曝光」　驚人狀態掀網討論
  5. 安心亞新戲奪排行榜冠軍喜發聲！　Hami Video超狂台劇4片單公開
  6. 酷炫被影射「比蕉蕉更誇張」反擊！　開酸前反骨瑋哥：吃土剛好而已
  7. 黑男告白混血妻！Lucy婚宴四套絕美婚紗照曝光　他戀愛：童話故事是真的
  8. 李芳瑜「頭撞大理石爆血」傷照曝！　又被老公害慘：原以為只是腫包
  9. 啦啦隊女神脫了！僅用泡泡遮三點　火辣身材尺度破表「誘惑床照曝光」
  10. 陳妍希離婚後首自揭近況！　「要學會接受和放下」合體2大咖亮相

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366