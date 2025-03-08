DK轟黃子佼別想復出！「非法片受害童僅10歲」還硬拗裝傻：毫無悔意

記者劉宛欣／綜合報導

藝人黃子佼2023年捲入「#MeToo」風波，還因擁有大量未成年性剝削影像，而遭判刑。近日被目擊一家三口出遊，享受天倫之樂，照片曝光後不只掀起討論。經常針對社會議題發聲的百萬YTR DK，8日拍攝影片開轟，「你該做的不是復出，而是承擔後果」、「台灣社會不欠你，是你欠這些孩子一個交代」。

▲黃子佼案子未定讞，被目擊與老婆小孩外出散心。（資料照／記者黃哲民攝）

由於黃子佼曾在法庭上辯稱不知道在創意私房上買了小朋友的影像，買了也不一定有打開，對此，DK指出「影像中的孩子從國小、國中到高中都有，年紀最小的才10歲」且影片都有詳細分類，尺度大、極端違法內容，檔案名稱都直接標示為「學生」、「制服」、「國小」、「國中」、「高中」、「校名」，部分影片還附上學生證、社群帳號、日常生活照，讓購買者一目了然。DK質問「黃子佼我在這邊問你，你怎麼可能會不知道自己買了什麼？」

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▲DK指出黃子佼一定知道自己買的影像內容。（圖／翻攝YouTube／異色檔案）

判決書中明確指出，黃子佼註冊後，還花了很多積分買下一部部的影片，交易次數多到無法用「手滑」來狡辯，影片標題、圖片預覽都非常清楚可看出裡面的人年紀很小，跟成年人完全不同，讓DK相當氣憤，批評「你50多歲了，擁有龐大演藝圈資源、社會經驗很多，影片擺在眼前還要硬拗！」

▲黃子佼說法明顯前後矛盾。（圖／翻攝YouTube／異色檔案）

而黃子佼從2014年註冊到2023年被抓，持有影像長達9年，還被抓到曾私訊論壇管理員「老馬」求救，原因是檔案打不開、無法解壓縮，代表他下載後有打開來看，並且很在意能不能看，因此直接被法官打臉。由於他持有影像的時間，歷經修法刑罰加重，法院因而適用新法判刑，黃子佼竟辯稱「不知道法律改了」，DK傻眼表示「怎麼可能說不知道法律有改就不用處罰？」

▲黃子佼擁有高達2259部非法影像。（圖／翻攝YouTube／異色檔案）

判決書中明確指出，黃子佼擁有「2259部」違法小朋友影像，被判刑8個月，檢方已經提起上訴，DK語重心長說道「你該做的不是復出，而是承擔後果，你在法庭上顛三倒四、狡辯，根本無悔意，你不應該再得到任何舞台」、「你就是共犯」、「台灣社會不欠你，是你欠這些孩子一個交代」。