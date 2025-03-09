黃明志道歉澄清「沒挺孫生」：變成自己斷章取義　曝新版剪輯片段

記者蔡宜芳／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志日前拍片談孫生非禮被告的事件，引發「幫忙洗白脫罪」的質疑，他當下便火速澄清。黃明志9日再度針對該影片做出解釋，強調自己並沒有為孫生脫罪的意思。

▲黃明志先前的影片內容被質疑是在挺孫生。（圖／翻攝自Facebook／Namewee 黃明志、孫生- Soon）

黃明志表示，當時錄影時討論了約20分鐘，但為了縮短每件事情的篇幅，將一些比較聳動的發言剪輯得過於緊湊，也沒做好話題的順序排列及表現，結果讓大家產生了誤會。

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至於法律和「維護男權」的內容，黃明志透露，當時有法律顧問在場，他們提出的「在跟女生出來玩之前，必須要拍照、錄影、錄音等等方式」，這些都是為了保護男生的方式，避免在未來被女生控告非禮或強姦時，男生在法庭上無法自辯。但黃明志也特別強調：「我這裡說的是馬來西亞的法律環境，跟台灣沒有關聯。」

▲▼黃明志日前PO的影片和文字內容被DK砲轟。（圖／翻攝自Instagram／namewee、mystery_case_life）

黃明志再次重申，非禮行為就是錯的，犯罪者應該接受懲罰，他們並沒有「挺」孫生的意思。他表示，希望孫生能夠好好反省，改過自新，因為對方確實是一個很有才華的人，「對於受害者，我們也希望她可以早日走出來。」

接著，黃明志也與擊敗人團隊聯合發出道歉啟事，「首先，我們衷心的向大家致歉，對於之前影片中我們與師傅之間的言論，讓觀眾感到不適和困惑，我們深感抱歉。」表示這次的「1分鐘縮短版」影片，是想透過另一種剪輯方式，讓大家聽到更多的內容，「在拍攝影片的過程中，我們曾針對孫生這起案件進行了深入的討論，也涉及了其他一些議題。可是，在後期剪輯過程中，由於影片的長度過長，我們為了精簡內容，將部分過激的言論放在了一起，這是吃瓜群眾過往的一貫剪輯風格，但同時也不小心將其他有價值的對話刪除。」

擊敗人團隊表示，內部其實也因為剪輯手法分成了兩派爭論，「最後認為這樣剪輯做法並不合適，甚至可以說是『自己斷章取義自己的影片』。」未來對於影片內容會更加謹慎負責，避免不當剪輯，「一個論點會有多種解讀方式，我們不能讓所有人滿意或喜歡，但錯了我們就改進，也非常感謝大家給我們意見，讓我們有進步的空間。」