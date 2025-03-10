《小姐不熙娣》鼻涕哥祕密結婚！李唯楓老婆是富家女…購新房洩喜訊

▲李唯楓傳出已和女友祕密登記結婚成為人夫。（圖／翻攝自李唯楓IG）

圖文／鏡週刊

被新東家相中重拾麥克風當歌手的李唯楓，最近闊別多年再發專輯，但他可說是雙喜臨門，除了重回唱片圈，傳出他和交往近3年的女友Min已經悄悄登記結婚。據悉，女方家中財力雄厚，前年他砸2000多萬元買的預售屋，女方家也有資助，就是為了小倆口的新房做準備。

從《大學生了沒》班底出道的李唯楓，繼和席惟倫、熊熊的戀情見光死後，到中國大陸發展也談了兩段沒結果的戀愛。2022年他又交了圈外女友Min，兩人的IG數度留下一同到國內外旅遊的蹤跡，去年底周杰倫的大巨蛋演唱會，他們還同時po出相同視角的影片，對戀情也愈來愈大方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李唯楓女友Min是室內設計師，據悉，女方家中財力不斐。（圖／翻攝自李唯楓女友IG）

外型靚能力強 娶回家

據本刊得到消息，李唯楓和女友交往以來，幾乎都在對方家同居，女友Min除了是室內設計師，也經營美甲行業，除了外型出眾，能力亦毫不遜色。但由於之前李唯楓和女藝人的戀情都是曝光後就變成短命戀，這次和圈外人交往變得格外低調。

由於兩人是以結婚為前提交往，所以前年底李唯楓在台北文山買下2千多萬元預售屋的頭期款，女方家也有資助，果然最近就傳出，兩人其實已經悄悄登記，正式升格為夫妻。只是因為李唯楓重新加盟新東家，重拾歌手身分出發，所以對成為人夫之事暫時還不打算對外公開。

▲前年李唯楓（左起）曾帶女友和GiGi、史丹利夫妻一起去健康檢查。（圖／翻攝自李唯楓IG）

來自宜蘭的李唯楓，出道後一直在台北租屋居住，曾赴對岸拍戲4年，但沒有經紀公司照顧，生活費高還得花錢應酬，拍戲長期吊鋼絲最後弄得一身傷回台灣，從頭開始。剛返台發展時，利用青創貸款在新竹開手搖飲店和麻辣燙，之後被吳宗憲相中，經常飛到中國大陸直播帶貨，收入才開始穩定起來。

▲李唯楓（右圖）和女友（左圖）常在IG上po出相同視角的國外旅遊照。（圖／翻攝自2人IG）

鼻涕哥綜藝咖 吐心聲

去年李唯楓在《小姐不熙娣》再度以「鼻涕哥」爆紅，成為長駐綜藝來賓，月初又再遇伯樂，加盟新公司「風暴國際」，闊別10年再發片，唱出歷經北漂當演員及重返螢光幕當綜藝咖的心路歷程。

▲李唯楓（右）因為上小S（左）的《小姐不熙娣》節目，再次受到矚目。（圖／翻攝自李唯楓IG）

回應



記者致電李唯楓經紀人詢問結婚事宜，致截稿前都未有回應。



更多鏡週刊報導

【老婆家底厚】老婆鼓勵創業 阿緯拿下「點點心」代理躍升餐飲CEO

【獨家】【碎嘴出大包】撿到媒婆不要的 蔡允潔、小優為男人生芥蒂

【獨家】【掀開潛規則】試鏡親熱戲當藉口 潘慧如遭導演強吻性騷