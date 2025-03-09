記者蔡琛儀／台北報導

南韓男團「GOT 7」隊長JAY B今（9日）在台北國際會議中心開唱，是他睽違2年，也是他退伍後首度來台，在唱〈If You〉前，JAY B要粉絲教他應援，又搞笑嫌棄大家不夠大聲，作勢放下麥克風要離場，讓台下粉絲立刻爆出更大聲尖叫與歡呼。

▲GOT 7隊長JAY B來台開唱。（圖／記者周宸亘攝）

JAY B 開場開心用中文打招呼：「大家好！我是JAY B。」接著表示：「很高興見到大家，我覺得來到這裡已經好久以前，自己、團體都有來過，今天來累積一下新的回憶吧！你們來看我就像禮物一樣。」

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他演唱〈Chosen〉、〈Make me right〉等歌曲時，身穿寶藍色西裝，服裝的剪裁更大露側腰線條，讓他的腹肌若隱若現，引起粉絲連連尖叫，他坦言：「為了穿這件衣服我特別練了腰，而且只練左邊。」並嘴甜讚台粉：「果然還是台灣粉絲認可我的性感，有的地方說我可愛，有的地方說我性感，還是要展現我的這一面的。」

▲▼JAY B勁歌熱舞嗨翻全場。（圖／記者周宸亘攝）

他也感性表示，對自己的工作一直很熱情，但身體年齡沒辦法騙人，因此有一直很努力鍛鍊體力，「雖然不知道會變成什麼樣子，但我會加油的，我本來覺得自己外貌管理沒準備好的話，乾脆不要發專輯了！」更打趣：「畢竟我不會相信你們說『不管什麼樣子都喜歡』的謊言！」讓台下笑翻。

▼JAY B看到眾多台粉支持，相當開心。（圖／記者周宸亘攝）