宋達民「當爺爺」催生第4胎　洪百榕打槍：我已經收工了！

記者林彥君／新北報導



宋達民和老婆洪百榕、小兒子乖寶今（22日）出席新北孕育寶記者會，51歲的宋達民1歲的乖寶年齡相差50歲，不過宋達民認為父子年齡差距不是問題，對自己的體力有信心，但近期記憶力變差，常會忘記小孩的血型和身分證字號，在照顧兒子時「會有當爺爺的心態。」

▲宋達民（右）和老婆洪百榕、乖寶出席記者會。（圖／記者林彥君攝）

三寶媽洪百榕產後瘦身有成，至於會不會想再拚四胎？洪百榕轉頭看著老公笑說：「我已經收工了！但是沒有排斥，如果要加班，我要加班費。」讓一旁的宋達民驚訝問：「真的嗎？在媒體前不能亂講唷。」夫妻當眾放閃，狂冒粉紅泡泡。

洪百榕透露，生第一胎時有產後憂鬱症，生完第三胎也出現產後憂鬱症狀，「生老三時，我在月子中心，爸爸在家照顧老大跟老二，因為心裡掛念家務，會獨自在月子中心落淚。」被問到當下有沒有安慰老婆，宋達民笑說：「老婆看到我就是最大安慰。」讓洪百榕虧是自我感覺良好。

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▲宋達民、老婆洪百榕和乖寶出席記者會。（圖／記者林彥君攝）

近期虐童案頻傳，洪百榕自己有3個小孩，看到小孩受傷的新聞都會難過，憂心的說：「虐童絕對不允許。」洪百榕認為現代人壓力大，應尋求協助管道整理情緒，而不是對毫無反抗的能力的小孩使用暴力。