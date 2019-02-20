ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

贈獎／王大陸、林允主演《一吻定情》 少女心專場特映送你看！

娛樂中心／綜合報導

《我的少女時代》陳玉珊第二部電影作品《一吻定情》 ，由藝人王大陸、林允主演，劇中描述原湘琴（林允飾演）喜歡上了王大陸飾演的天才少年江直樹，她鼓起勇氣表白卻失敗遭打槍，準備放棄之際，爸爸居然帶著自己搬進了直樹家裡。一個猛追，一個猛逃，彌漫著甜蜜氣息的高中生活就此上演，兩人間的感情也不斷升溫。

▲▼《一吻定情》劇照 。（圖／京騰娛樂提供） 
▲《一吻定情》海報。（圖／京騰提供）

江直樹 (王大陸 飾)，長得帥而且擁有天才智商並來自A班；原湘琴 (林允 飾)，頭腦差、廚藝更差、運動更不行，是來自F班的包尾學生。開學第一天，原湘琴就撞上了備受千萬少女愛慕的校草江直樹。從這個意外之吻開始，原湘琴就對江直樹開始了不可能的單戀。

《一吻定情》心動版主題曲「心跳的證明」，由創造101出身的偶像劉人語演唱以及插曲I belong to you 則由郭書瑤演唱。電影於情人節2/14在台灣、大陸等地上映，首周末票房分別開出700萬台幣、1.36億人民幣，觀眾群落在高中生、大學生居多，才4天已有粉絲6刷，Instagram幾乎一面倒好評。快來參加活動要送你去少女心專場特映會喔！

▲▼《一吻定情》劇照 。（圖／京騰娛樂提供）
 ▲▼《一吻定情》劇照。（圖／京騰娛樂提供）
▲▼《一吻定情》劇照 。（圖／京騰娛樂提供）

==== 參加活動！送你去看《一吻定情》少女心專場====

 ◎活動時間：2/20(三)至2/22(五) 12:00止

請繼續往下閱讀...

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：「若你是湘琴會想選直樹還是阿金？為什麼？

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《一吻定情》特映場一組(2張)  
使用時間：2/23 (六) 20:15
使用地點：台北信義威秀7廳

◎得獎公布：2月22日（五）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目供身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用。

2.領獎方式：攜帶個人身分證或健保卡，至台北信義威秀7廳，證件提供現場核對領取資格，核對後歸還。得獎者可於開演前一小時領取。如遇天災停班課、國定假日等不開放領取。本活動請於2月22日（五）20:00前回覆資料，逾時未領取將喪失得獎資格，票券作廢處理。若無法領取者，則視同放棄。若發現將票券做2度販售的動作，也將取消資格。

3.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7007 地址：台北市南港區重陽路72號1F

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

推薦閱讀

小辣椒宣布從漫威宇宙退休！　掰了11年鋼鐵人CP

婆媳爆翻臉！　哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」…1年再繳百萬地租金

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　消音前對話爆出「郭雪芙衝康同門師妹」

許維恩「緊靠新歡」貼臉輕吻！　情侶閃照曝光…網秒懂：認愛前奏

五熊原來很有料！　婚紗開V「超兇掉半球」網激動：娶了

又有台灣人在韓出道！精通韓、中、英文　甜美酒窩迷倒路人

李毓芬「鵝蛋臉再進化」　拿掉口罩...「雙頰壯如山」蘋果肌超繃

黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚…網驚：一代神車

吳宗憲爆「HowHow、蔡阿嘎5人月收千萬！」　YouTuber收入秘密曝光

邱淑貞女兒消失2年變名模！　19歲「蛻變小女人」登時裝周

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小辣椒宣布從漫威宇宙退休！　掰了11年鋼鐵人CP

婆媳爆翻臉！　哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」…1年再繳百萬地租金

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　消音前對話爆出「郭雪芙衝康同門師妹」

許維恩「緊靠新歡」貼臉輕吻！　情侶閃照曝光…網秒懂：認愛前奏

五熊原來很有料！　婚紗開V「超兇掉半球」網激動：娶了

又有台灣人在韓出道！精通韓、中、英文　甜美酒窩迷倒路人

李毓芬「鵝蛋臉再進化」　拿掉口罩...「雙頰壯如山」蘋果肌超繃

黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚…網驚：一代神車

吳宗憲爆「HowHow、蔡阿嘎5人月收千萬！」　YouTuber收入秘密曝光

邱淑貞女兒消失2年變名模！　19歲「蛻變小女人」登時裝周

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

電影, 贈獎, 一吻定情, 王大陸, 林允

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. AKB48「神7」篠田麻里子結婚了！　「認識4個月」閃嫁小3歲圈外男友
  2. 《一吻定情》藏《少女時代》彩蛋！大咖「回娘家」網驚：這是他？
  3. 謝盈萱甩媽寶男　39歲不婚主義「自己搭Uber看醫生」
  4. 漂亮姐姐手拿開…一看竟是「情歌男神」！　百萬網友跪了
  5. 《黑澀會》女星騎UBike吃春酒　路過粉絲一認出她…驚呆了！
  6. 團內他爆紅！「宇宙」拍戲回練習室　SF9等到凌晨迎接他
  7. 「亞洲最美」Clara富商老公曝光！驚人身家根本現實版玄彬
  8. Sandy曝應徵22K工作「遭霸凌」　對方完看身分證酸：有錢人
  9. 智障鄰居生日..盧廣仲藉故送衣！「10年穿同2套」他掏錢暖助
  10. 預告解密／不只艾莎！《冰雪奇緣2》驚爆「4個超能力公主」春夏秋冬各一技能

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366