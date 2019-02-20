贈獎／王大陸、林允主演《一吻定情》 少女心專場特映送你看！

娛樂中心／綜合報導



《我的少女時代》陳玉珊第二部電影作品《一吻定情》 ，由藝人王大陸、林允主演，劇中描述原湘琴（林允飾演）喜歡上了王大陸飾演的天才少年江直樹，她鼓起勇氣表白卻失敗遭打槍，準備放棄之際，爸爸居然帶著自己搬進了直樹家裡。一個猛追，一個猛逃，彌漫著甜蜜氣息的高中生活就此上演，兩人間的感情也不斷升溫。



▲《一吻定情》海報。（圖／京騰提供）



江直樹 (王大陸 飾)，長得帥而且擁有天才智商並來自A班；原湘琴 (林允 飾)，頭腦差、廚藝更差、運動更不行，是來自F班的包尾學生。開學第一天，原湘琴就撞上了備受千萬少女愛慕的校草江直樹。從這個意外之吻開始，原湘琴就對江直樹開始了不可能的單戀。



《一吻定情》心動版主題曲「心跳的證明」，由創造101出身的偶像劉人語演唱以及插曲I belong to you 則由郭書瑤演唱。電影於情人節2/14在台灣、大陸等地上映，首周末票房分別開出700萬台幣、1.36億人民幣，觀眾群落在高中生、大學生居多，才4天已有粉絲6刷，Instagram幾乎一面倒好評。快來參加活動要送你去少女心專場特映會喔！



▲▼《一吻定情》劇照。（圖／京騰娛樂提供）





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