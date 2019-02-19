陸元琪新歡道歉了！曝「恐怖內幕」：我極度恐懼　認斷不乾淨前女友

記者劉宜庭、林彥君／台北報導

藝人陸元琪跟袁惟仁離婚2年多，最近才剛被爆熱戀小11歲科技新貴Max，不料認愛沒幾天，就決定分手「恢復工作關係」，男方更被爆出劈腿疑雲。事件延燒近5天，Max終於在19日發出聲明，坦言沒處理好與前女友的關係，導致傷害了許多人，他也提到，與舊愛斷不乾淨的原因，是因為每次提分手，女方的反應都讓他「極度恐懼」。

▲陸元琪已跟Max分手。（圖／翻攝自臉書／陸元琪）

Max於19日發出聲明坦承錯誤，自己未能及時並果斷處理好與前女友的關係，「我應該要更明確表態去面對情緒勒索，但我沒有做到。」他提到，每次提出分手時，對方會不定地出現讓他非常害怕的行為及情緒反應，他坦言因此而害怕處理，「我極度恐懼這個後果跟延伸的反應。」

請繼續往下閱讀...

Max曾找女方閨蜜求助，卻也沒有幫助，面對女方無法預測的「恐怖反應」，他心生恐懼，才會繼續配合，導致這段感情斷不乾淨，如今也間接讓身邊人受傷，他也向與事件相關的所有人道歉，「這是我的功課，我得再花更多時間去反省自己。」文中，他也強調，陸元琪並非小三。

對此，陸元琪經紀人回應《ETtoday星光雲》，陸元琪現在和男方是單純的工作夥伴，男方和女友的感情要問當事人最清楚，之前兩人會一起開會很愉快，現在工作因透過窗口聯繫，所以不會因為新聞事件而尷尬。陸元琪多少心情會受到影響，但目前狀態很好、沒有哭。

▲陸元琪的兒子原本也已認可「uncle」。（圖／翻攝自臉書／陸元琪）



陸元琪在2016年跟袁惟仁離婚，之後獨自扶養1子1女，一度因為讓孩子變成單親，而感到非常自責。她近日被爆跟Max戀愛後，兒子袁義曾發文稱讚「這位uncle」填補了家庭空缺，「我們之間在非常短的時間內就非常相信彼此，我相信uncle就是那位我在很多訪問中提到可以照顧我媽的人」，透露出對Max的信任。

豈料不久後，一名41歲林姓女子出面指控，原有在一起21年的丈夫，但2014年12月開始跟Max交往，去年5月結束婚姻後，便跟Max同居直到年底。然而，她最近看到報導和陸元琪兒子的發文，才知道Max有了新對象，憤怒到向男方揚言報復，更崩潰到一度想從18樓跳下，但是被兒子攔下，指控男方同時欺騙了2個人。

面對Max劈腿風波，陸元琪火速回應稱「已恢復工作關係」，宣告分手。她透露，已被林小姐騷擾好幾天，連兒子都受到波及，雖然相信Max去年10月就提分手，但不能接受生活變這麼混亂，「的確有一點受傷，但我會很快調適」，接下來還是會跟對方當好朋友。

▲呂元鐘聲明全文。（圖／翻攝自呂元鐘臉書）



【聲明全文】

從2/13新聞出來之後，我反省跟檢討好幾天，我知道自己把事情處理的很差。

.

我跟前女友的關係處理不好，造成了很多人的傷害。

.

我沒把關係斷乾淨的原因是......除了前女友以前的狀況記錄以外，從一些平日的相處要求到每次我要提分手，或是我要談的時候，對方不定的會發生讓我非常害怕的行為與情緒表現反應，讓我害怕處理，我極度恐懼這個後果跟延伸的反應。

.

我也曾多次尋求對方閨蜜的協助，但沒有什麼太大幫助。

.

這是我的不對，我應該要更明確表態去面對情緒勒索，但我沒有做到。

.

面對對方無法預測的恐怖反應，我內心的恐懼持續綁架著我去配合別人的要求，導致讓關係處理的不乾淨，週邊人的傷害，到今天是想不到的大，當然也失去了朋友與公眾的誠信。

.

對於我沒處理好造成大家心裡的不平安，我在這裡向相關人員，朋友，合作夥伴，事件裡的兩位女性道歉，在這事件裡還有相信我的每個人都受了傷。

.

我錯了(未能及時並具勇氣的果斷地處理好)，這是我的功課，我得再花更多時間去反省自己。

.

另外，小琪不是小三。這幾天的新聞，內容依然有很多捕風捉影或是不求證後誇大寫出，希望媒體能夠負起社會責任端正視聽，才能給社會大眾跟下一代好的能量。

.

再次跟大家道歉，謝謝那些知道實情且默默支持的朋友們，讓我有機會反省。