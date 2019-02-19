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【愛豆SNS認證景點】INFINITE優鉉打卡咖啡廳老闆超有名

Shanny's Note 旅行記事 Shanny

以迷妹熱血遊走韓國，吃喝玩樂眼裡所見盡是IDOL，從SHINee、IN..

文／Shanny

前陣子忙於音樂劇《그날들》公演的南優鉉，勉強還算是勤勞的和飯們更新舞台以外的生存報告，偶爾來張上下班前的自拍照，或是音樂劇後台的濃妝直擊（誤），能看見武林官推以外公式沙龍照我們就足矣，雖然和其他IDOL比起來，還是歸為失蹤類型，但無限整團的SNS都走這路線，飯們也算是被馴服了～

▲INFINITE優鉉造訪的全光秀咖啡廳。（圖／翻攝自優鉉IG）

▲INFINITE優鉉抽空喝咖啡。（圖／翻攝自優鉉IG）

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2019.01.11優鉉個人Instagram本年度第三次更新，那杯看起來跟他臉差不多大的咖啡有點搶眼呢！看了咖啡、也看了臉，順勢往上瞥見咖啡廳的WIFI帳號密碼.....迷妹都是念偵探系的，然後大家就展開搜尋咖啡廳的行動了！搜尋之後才知道這間「全光秀Coffee House」是大有來頭的連鎖咖啡品牌！

▲INFINITE優鉉造訪的全光秀咖啡廳。（圖／翻攝自全光秀咖啡廳臉書）

優鉉到訪的分店是全光秀咖啡廳－鶴洞十字路口店（전광수 커피하우스 학동사거리점／Jeon Gwangsu Coffee House）

地址：서울 강남구 논현동 96-6 1층

營業時間：8:00-23:00

Official Websitehttp://jeonscoffee.co.kr

Official Facebookhttps://www.facebook.com/jeonscoffee/

Official Instagramhttps://www.instagram.com/jeonkwangsoo_coffee/

▲INFINITE優鉉造訪的全光秀咖啡廳。（圖／翻攝自韓巢）▲INFINITE優鉉造訪的全光秀咖啡廳。（圖／翻攝自韓巢）

咖啡廳正好夾在江南區廳站3號出口，以及狎鷗亭羅德奧站5號出口之前，兩邊都大概是要步行10-15分鐘的距離，不過這一帶的氛圍就是讓你做個悠閒慢活、尋覓下午茶的優雅人士，非常力薦大家到江南地區放空！

▲INFINITE優鉉造訪的全光秀咖啡廳。（圖／翻攝自全光秀咖啡廳臉書）▲INFINITE優鉉造訪的全光秀咖啡廳。（圖／翻攝自全光秀咖啡廳臉書）

關於這家咖啡廳的顯赫的身世，來自於它是由「首爾咖啡學校之父」、「韓國咖啡專家」全光秀老師所創辦的咖啡品牌。不僅經營咖啡學院、教導了數千名學徒，同時也是咖啡書籍的作家。

在咖啡館密集度超高的韓國，由全老師所經手的咖啡自然也不簡單，由世界各地引進韓國少有的厄瓜多、坦尚尼亞、巴西咖啡豆而引發熱潮，店內比例精巧的混合豆，經冰滴、手沖萃出獨特口感也深受歡迎。店內半開放式的咖啡器具，讓每一位上門的顧客都能親眼見識咖啡師的專業技術。

▲INFINITE優鉉造訪的全光秀咖啡廳。（圖／翻攝自全光秀咖啡廳臉書）

目前全光秀咖啡廳在韓國有數十家分店，總店位於人潮熱鬧的明洞聖堂一帶，每一間店鋪的裝潢風格都有所差異，販售的咖啡種類也不太相同，有部份的店面只販售espresso，在雪妮很喜歡的貞洞，以及很受學生族群歡迎的大學路商圈也都有分店。（分店查詢：http://jeonscoffee.co.kr/shop/page.html?id=2

▲INFINITE優鉉造訪的全光秀咖啡廳。（圖／翻攝自全光秀咖啡廳官網）▲INFINITE優鉉造訪的全光秀咖啡廳。（圖／翻攝自全光秀咖啡廳官網）

除了專業的咖啡與espresso以外，店內也迎合大眾口味販售柚子茶、檸檬茶等茶飲，或很受年輕族群喜愛的果汁氣泡飲、巧克力，其中還有光看就少女心爆發的鮮果系列飲品，所以不喝苦澀咖啡的迷妹也別擔心不能踩優鉉到訪的店！

▲INFINITE優鉉造訪的全光秀咖啡廳。（圖／翻攝自全光秀咖啡廳臉書）▲INFINITE優鉉造訪的全光秀咖啡廳。（圖／翻攝自全光秀咖啡廳臉書）

每一家分店的風格差異甚大，以上兩間位於首都圈以外的店面，秉持融合周遭環境所打造，和優鉉所到的鶴洞店小酒吧氛圍截然不同，在搜尋店家資訊之前，我對這個咖啡品牌是陌生的，但或許有朋友們曾到過鬧區的明洞本店，或是其他分店呢？

雪妮自己在看完全光秀咖啡的品牌故事後，確實激起了想喝咖啡的念頭，下回即使不是為了踩點目的，也勢必得品嚐一下來自赫赫有名「首爾咖啡學校之父」的好手藝，感謝優鉉帶我們認識一家好咖啡。

（以上圖片皆翻攝自全光秀咖啡廳臉書或官網）

Shanny
以迷妹熱血遊走韓國，吃喝玩樂眼裡所見盡是IDOL，從SHINee、INFINITE到Golden Child，不旅行的時候，就是在醞釀下一趟飛行，看更多請到粉絲團【翹翹板上的迷妹戀習記】

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關鍵字

INFINITE, 優鉉, 咖啡廳, 日韓風

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