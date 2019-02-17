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宋慧喬、劉寅娜示範「即使冷死也要OOO」　韓國今冬首創流行語！

Steve Chung 鍾樂偉 Steve Chung 鍾樂偉

現職中大全球研究課程助理講師，並為韓國翰林大學言論情報學系博士候選人，..

文／鍾樂偉

韓語用字千變萬化，年輕一代愛用「縮短詞」創作新詞彙，最近韓國年輕人就以寒冬天氣的衣著打扮，自創了一個新字，叫做「얼죽코」

▲運動品牌也推出長羽絨外套，並找來防彈少年團代言。（圖／翻攝自運動品牌IG）

▲南韓冬季超冷，流行穿羽絨外套，有運動品牌找防彈少年團代言。（圖／翻攝自運動品牌IG）

正值嚴冬時期的朝鮮半島，韓國的氣溫大多是維持在零度以下。為了保暖，不少中年以上的韓國人，習慣穿上帶絨、且看起來脹鼓鼓的長版羽絨外套來保暖擋風。然而，同一時間，也有大量韓國青年一族，為了外觀的美感，無論多冷，也不喜歡羽絨外套，反而繼續穿上那些料質筆挺、帥氣有型的長外套。

▲孔劉穿Discovery Expedition羽絨外套（圖／CFP）

▲羽絨外套穿起來人會變胖，除非你是孔劉。（圖／CFP）

為了稱那些「即使冷死，也要穿上長外套」（얼어 죽어도 코트）的人，以簡縮語稱呼他們為「얼죽코」。他們認為，因為傳統的羽絨厚外套設計太沉悶單調，穿起來感到笨重無光。為了配搭出時髦風格，縱使長外套的保暖能力不及羽絨，他們仍舊會在寒冬天氣穿上。

▲宋慧喬《男朋友》長版大衣。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲年輕人為了美觀，愛穿像宋慧喬在韓劇《男朋友》裡這類長版大衣。（圖／愛奇藝台灣站提供）

當然，不是所有的長外套都抵擋不了寒風來襲。像是人造成份較低，採用喀什米爾或羊毛比例較多的長外套也可以保暖，只是價錢比一般大眾化的長外套昂貴得多。

後來，從這個「얼죽코」新字詞的衍生下，韓國的新一代也照樣造句，創作了「即使冷死，也要喝冰咖啡」（얼어 죽어도아이스커피），縮短簡語為「얼죽아」的新詞彙，來形容那些在寒冷的天氣下，仍然點喝冰咖啡的韓國人。

▲李棟旭、劉寅娜《觸及真心》長版大衣。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲李棟旭、劉寅娜《觸及真心》也都穿長版大衣。（圖／愛奇藝台灣站提供）

但那些「얼죽아」也辯解為何會在大冷天下冷飲料，他們認為，雖然在寒冬下喝熱飲可以保暖，但在室內擁有暖氣的環境，非常乾燥的暖風會使喝熱飲時，得不到應有的解渴感，反而冷飲則可以在喝後感到舒暢。

總之，無論你是否是上述觀點的支持者，這個冬季，你也可以仿照韓國人自創「얼어 죽어 XXXX」（即使冷死，也要 XXX）的句式，創造自己獨特的流行語。

本文由鍾樂偉【韓流新詞：얼죽코（即使冷死也要穿長外套）】授權提供

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關鍵字

宋慧喬, 男朋友, 觸及真心, 李棟旭, 劉寅娜, 外套, 羽絨外套, 日韓風

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