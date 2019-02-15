ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《你的名字》好萊塢版要拍了！「公布導演」網崩潰：毀了經典

進軍好萊塢！《你的名字》與J•J•亞柏拉罕合作真人電影（圖／翻攝自Twitter／@kiminona_movie）

▲《你的名字》好萊塢版導演公布了。（圖／《你的名字》劇照）

記者林映妤／綜合報導

新海誠執導的日本動畫《你的名字》在全球熱賣3.64億美金票房，約新台幣112.2億元，人氣夯翻，去年美國電影公司派拉蒙買下該片版權宣布翻拍，近日則透露電影將交由《戀夏500日》、《蜘蛛人：驚奇再起》導演馬克偉柏（Marc Webb）執導，消息一出又引起網友哀號：「別再毀了經典！」

《你的名字》進軍國際，由東寶、派拉蒙以及J·J·亞伯拉罕（J. J. Abrams）的壞機器人製作公司（Bad Robot）共同重啟製作，但原先日本青少年男女「靈魂交換」進而相戀的故事，到了好萊塢手上，主角卻變成了印地安人少女和芝加哥男孩，令不少網友相當傻眼：「這是政治正確嗎？」、「未看先猜男主角是黑人」、「你還是沒有名字好了」、「還是亞洲人拍有感覺」、「這樣的真人沒有任何意義」。

《你的名字》。（圖／《你的名字》劇照）

▲▼《你的名字》好萊塢版由馬克偉柏執導。（圖／《你的名字》劇照／達志影像／美聯社）

▲▼《戀夏500日》導演馬克偉柏執導好萊塢版《你的名字》。（圖／達志影像／美聯社）

不過《你的名字》電影原製作方川村元氣（Genki Kawamura）卻十分看好馬克偉柏：「我們從發展美版初期，馬克就一直是我們的首選，正如我們看《戀夏500日》一樣，他在講述偉大愛情故事方面有著極大的才能，就像觀眾會被原版電影吸引一樣，我們相信馬克會同樣吸引到原版和新版的粉絲！」

斯容公開20年前「原裝照」　 吳宗憲轉頭警告Sandy：妳動試試看

推薦閱讀

16歲愛上主管未婚產子！《長襪皮皮》作者的生命故事

林青霞自揭「迷惘10年」低潮！紅塵翻滾18年淚奪金馬影后

《艾莉塔》戲外真的有火花！22歲鮮肉認了：第一天就對她有感覺

不是只有復仇者！《黑豹》男主角合作國際大導　改編30年前喜劇片

安海瑟薇《The Witches》演大反派！奧斯卡最佳女配角加入陣容

哈利波特自爆是新一任金鋼狼！「我很高興在這宣布」全網瘋了

《五姊》CP抓包同遊倫敦7天！「最萌身高差」靠頭摟肩甜死人

14年後「世紀破冰」！布萊德彼特現身前妻慶生趴　一個舉動…旁人驚呆了

梁詠琪香港街頭對戲！民眾路過驚嚇：金城武也胖太多了吧

泰版《我可能不會愛你》　Nine戲外「摸頭安撫」平采娜！超甜互動粉絲尖叫

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆！　吳宗憲搖頭：真討厭

張立東認了！　親PO熊熊「曖昧勾手照」：祝大家情人節快樂

台女結帳「往後退」洋男友一臉問號！　出超商發飆：怎可以讓我付錢

侯昌明慟失智21年父解脫了！跪靈堂哭乾淚「我說不要救他」

館長天價簽約金額曝光！　「多到能買透天厝」合約全是天王等級

Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO

李坤城愛她6年不變！　214告白小41歲女友林靖恩…網服了：這是真愛

陳意涵產後5天曝公車站自拍！　「素顏油頭」真實模樣曝光

喝醉被拉進包廂：喝贏我一人一萬！　丫頭隔天收「鉅額帳單」嚇傻

24歲網紅猝死家中！　公司「募資辦喪事」惹議…網傻眼：捐給家屬吧

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

你的名字, 新海誠, 馬克偉柏

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 唐振剛展廚藝耍浪漫　糗自砍留下「永久性傷疤」　
  2. 趙薇驚傳婚變分居富商尪　情人節IG曬照「網友秒懂了」！
  3. 快訊／《步步》八爺港姐嫩妻生了！ 鄭嘉穎現身醫院燦笑默認
  4. 《沙贊！》柴克萊威下戲「超中二」！鬥嘴小孩：我也想當英雄啊
  5. 劉雨柔養10毛孩心疼「浪浪」受凍　玩遊戲獎金捐了
  6. 林柏宏癡情狂圈粉！為救林依晨「吸出毒液」腫成香腸嘴
  7. 陳子玄PO「半球照」後悔了！　噁男狂傳變態私訊：穿那套來
  8. 狂！炎亞綸登時代廣場廣告　嗨喊「好像國際巨星」打敗吳亦凡
  9. 「全能員工」炎亞綸突響「過敏警報」　堅持不戴口罩原因⋯全場笑噴
  10. 奧蘭多布魯❤凱蒂佩芮秀恩愛照！留「甜爆文字」認了訂婚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366