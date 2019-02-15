《你的名字》好萊塢版要拍了！「公布導演」網崩潰：毀了經典

▲《你的名字》好萊塢版導演公布了。（圖／《你的名字》劇照）

記者林映妤／綜合報導

新海誠執導的日本動畫《你的名字》在全球熱賣3.64億美金票房，約新台幣112.2億元，人氣夯翻，去年美國電影公司派拉蒙買下該片版權宣布翻拍，近日則透露電影將交由《戀夏500日》、《蜘蛛人：驚奇再起》導演馬克偉柏（Marc Webb）執導，消息一出又引起網友哀號：「別再毀了經典！」

《你的名字》進軍國際，由東寶、派拉蒙以及J·J·亞伯拉罕（J. J. Abrams）的壞機器人製作公司（Bad Robot）共同重啟製作，但原先日本青少年男女「靈魂交換」進而相戀的故事，到了好萊塢手上，主角卻變成了印地安人少女和芝加哥男孩，令不少網友相當傻眼：「這是政治正確嗎？」、「未看先猜男主角是黑人」、「你還是沒有名字好了」、「還是亞洲人拍有感覺」、「這樣的真人沒有任何意義」。

▲▼《你的名字》好萊塢版由馬克偉柏執導。（圖／《你的名字》劇照／達志影像／美聯社）

不過《你的名字》電影原製作方川村元氣（Genki Kawamura）卻十分看好馬克偉柏：「我們從發展美版初期，馬克就一直是我們的首選，正如我們看《戀夏500日》一樣，他在講述偉大愛情故事方面有著極大的才能，就像觀眾會被原版電影吸引一樣，我們相信馬克會同樣吸引到原版和新版的粉絲！」