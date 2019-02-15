老公婚前情人節送金飾！黃妃曾一怒丟草叢..婚後這些都沒了

記者盧薇淩／台北報導

金曲歌后黃妃推出最新浪漫單曲《KISS進行曲》MV，談起情人節浪漫節日，她表示，自己非常喜歡過節，西洋情人節、七夕情人節、生日都會想要好好慶祝，感嘆婚前老公可是相當貼心，每個重要節日都會好好策劃禮物、餐廳，無奈婚後全都自動取消，還安慰她：「我們不是外國人，不用過西洋情人節啦！」

▲黃妃在情人節推出甜蜜新歌 。（圖／米樂士娛樂）

婚前老公每年禮物都會送上金飾傳愛，有金項鍊、金戒指等，最印象深刻的是，某年情人節前夕正好彼此吵了場大架，冷戰數天後的情人節當天，老公驚喜送上一條漂亮的金項鍊，黃妃當時怒氣未消、直接把金項鍊往草叢裡丟，嚇得老公趕緊去把它撿回來，如今回想起來，她自嘲以前戀愛是俠女性格；她自己則會購買配件作為禮物，舉凡皮包、皮帶等讓老公實用又增添帥氣。不過婚後，這些禮物、餐廳全數取消，讓她哭笑不得。

▲黃妃笑說婚前老公有許多甜蜜舉動。（圖／米樂士娛樂）

《KISS進行曲》不僅曲風甜蜜，更充滿濃濃的儀隊風格，MV特別前往到育達高職拍攝、租下整棟體育館，還動員模特兒系、啦啦隊、儀隊共超過300名師生入鏡演出。黃妃笑說，以前國中曾暗戀過一個長得像王傑的同學，初戀是發生在20歲，被問及兒子未來幾歲可以開始談戀愛？她語出驚人表示「我想當少年嬤，希望兒子國中畢業就可以生第一胎，這樣我也有體力幫忙顧孫子、全家可以玩在一起」，至於KISS是否是每天必做的事，她無奈表示以前跟老公會親一下，現在完全沒有了，她也把重心孩子身上，會趁睡覺時偷偷親吻寶貝兒子：「親家人是可以獲得力量的。」