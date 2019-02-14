終於等到！周曉涵摟腰輕吻　周孝安露甜笑：她嘴很軟

記者李欣容／台北報導

周孝安先前認對周曉涵「有好感」，兩人都沒把話說死，曖昧程度破表，近來他們在三立《必勝大丈夫》中深情一吻，讓不少粉絲敲碗「在一起」。而周曉涵也不斷向周孝安請教如何吻才美，周孝安還誇她嘴唇很軟。

▲周孝安《必勝大丈夫》甜吻周曉涵。（圖／三立提供）

周孝安因過去拍過許多MV，尺度都相當火辣，周曉涵常虧他是演吻戲的前輩，藉此向他請教接吻的技巧，周孝安不像她調皮，吻前刷牙、吃喉糖，還擔心自己臉水腫，肌肉不夠放鬆，加上周曉涵嘴巴很小，在鏡頭上會看起來像「把她吃掉」的樣子，深情一吻後，周孝安笑說，「她有很鬆軟的櫻桃小嘴，所以我是很溫柔的親。」

▲周孝安（右）曾公開表示對周曉涵有好感。（圖／三立提供）

兩人最近還拍了一場扮老劇情，這是周曉涵第一次為戲化老妝，看了變老的自已，她說：「畫了抬頭紋、法令紋後感覺真的老的好多，真的不能偷懶要乖乖保養。」





▲周曉涵（右）被自己化老妝的樣子嚇到。（圖／三立提供）

周曉涵看外公、外婆結婚多年感情依舊，加上身邊也有許多步入婚姻很幸福的朋友，自然願意相信這種到老都不變的愛情，周孝安則說，感覺是需要非常多耐心磨合的，白頭偕老是種修行。

今（14日）剛好是情人節，周孝和曾自己動手做卡片送給女友，周曉涵則做過貼滿合照的紙板，讓男友可以掛在房間裡，兩人都屬於浪漫派情人。

▲周孝安（左）認為自己老的樣子很帥。（圖／三立提供）