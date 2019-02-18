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影評／《沒有煙硝的愛情》雅俗共賞，以小見大

圖文／鏡週刊

帕利科斯基4年前才以黑白電影《依達的抉擇》獲得奧斯卡最佳外語片，這次再以黑白呈現《沒有煙硝的愛情》，除了外語片，還入圍了導演、攝影，儘管另一部黑白片《羅馬》提名陣容更強大，但從去年坎城一路至今，這部以音樂和愛情映照時代與政治的作品，為雅俗共賞和以小見大做了迷人的示範。

【影評】《沒有煙硝的愛情》　雅俗共賞，以小見大

愛情故事總是吸引人的。從身為音樂家的男主角選拔了有爭議的女主角進入青年歌舞團開始，我們就知道這不會是場平順的戀愛。就像一首歌曲，從民間質樸的哼唱，變成藝術化後的悠揚，也會隨著政局、時空、語言、甚至人際關係而變奏、走調、體制化。當個人的追求，和政治的動向產生衝突時，離開或留下，妥協或背叛，都不是簡單的課題。楚浮在《鄰家女》下過的註腳：「在一起痛苦，分開了卻活不下去」用在這兩人身上也很恰當。

電影表面看來簡單，角色集中，故事隨著年分推演，場景從波蘭跨到柏林、巴黎、南斯拉夫再回到波蘭，也不算新鮮。但這樣子的跨度，帕利科斯基竟然可以處理到90分鐘以內，既需要懂得節制，又得每場戲都精雕細琢，談何容易。他的構圖近乎完美，攝影也在固定與運動之間，意在言外地暗示政治與愛情的變遷。正如音樂在動聽之外，還能達成結構性與隱喻性的功能。加上兩位主角都十分出色，曾在《依達的抉擇》驚鴻一瞥飾演女歌手的喬安娜庫里格唱作俱佳，好幾場戲都展現了強大的爆發力，也對比出男主角的帥氣憂鬱。

另一邊的風景是否會更好？帕利科斯基不耽溺於懷舊，也沒簡化對立陣營，用畫龍點睛的留白，成全他的主角，獻給自己的父母，更把感性破表的結局翻騰出新的高度。

89分
  • 導演：帕威帕利科斯基
  • 演員：喬安娜庫里格、托馬斯科特
  • 片長：89分鐘
  • 級別：保護級
  • 上映日期：2月14日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜　
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧　
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛
　


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